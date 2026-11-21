Quốc hội quán triệt không được yêu cầu tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp đổi giấy tờ đã được cơ quan, người có thẩm quyền cấp trước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước nếu các giấy tờ này chưa hết thời hạn sử dụng.

Chiều nay, với 491/494 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.

Nghị quyết nêu rõ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, khắc phục các hạn chế, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2027.

Đồng thời, Quốc hội lưu ý cần chủ động phương án thích ứng với già hóa dân số, thí điểm “kinh tế bạc”, phát triển mạng lưới và các mô hình chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật dựa vào cộng đồng.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 2

Chính phủ khẩn trương rà soát, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, an sinh xã hội cho lao động trên nền tảng số, khu vực phi chính thức.

Quốc hội cũng giao nhiệm vụ cho Chính phủ chủ động xây dựng phương án và tổ chức truyền thông chính sách kịp thời, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội, chuẩn bị cho việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình từ năm 2027.

Quốc hội lưu ý khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, các văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, người có thẩm quyền cấp, ban hành trước khi sắp xếp mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng cho đến khi hết thời hạn.

“Không được yêu cầu tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp đổi giấy tờ đã được cơ quan, người có thẩm quyền cấp trước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước khi các giấy tờ này chưa hết thời hạn sử dụng”, Quốc hội quán triệt.

78 luật, nghị quyết được thông qua trong năm đầu nhiệm kỳ

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sau 27 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, chuẩn bị kỹ lưỡng, làm việc khoa học, tập trung cao, với tinh thần khẩn trương, bối cảnh mới - tư duy mới - cách làm mới, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên bế mạc kỳ họp

Quốc hội dành phần lớn thời gian kỳ họp cho công tác lập pháp, xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến về 5 dự án luật; trong đó, đã quyết định ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật quan trọng, thông qua 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong 38 luật hiện hành.

Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, qua 3 kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thông qua 62 luật, 16 nghị quyết quy phạm pháp luật, khẳng định tinh thần hành động và quyết tâm đổi mới thực chất công tác lập pháp, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, sự phát triển đất nước và ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư 1 chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng khác và quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp

Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với lĩnh vực Tài chính và Khoa học công nghệ; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri và hơn 50 báo cáo khác được Chính phủ, các cơ quan gửi đến Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng thành công này tiếp tục khẳng định những bài học kinh nghiệm quý báu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Đó là bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; sự sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; tinh thần dân chủ, cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và giải trình thấu đáo của các cơ quan trình.

Ông nhìn nhận các đại biểu đã tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao, chia sẻ, làm việc ngoài giờ, cả ngày thứ bảy, chủ nhật, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực xuất phát từ thực tiễn.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, ngay sau kỳ họp, khẩn trương triển khai nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các luật, nghị quyết đã được thông qua, để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống hiệu quả nhất.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần tập trung cao, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Phiên bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16

Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với ý chí tự lực, tự cường cùng chung sức, đồng lòng, biến ý chí thành hành động, biến các chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể.