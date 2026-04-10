Sáng 10/4, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết "chúng ta đặt mục tiêu nhiệm kỳ là tăng trưởng hai con số" nên phải thống nhất tư duy và hành động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhìn nhận đó là thách thức rất lớn nhưng yêu cầu đặt ra thì phải quyết tâm thực hiện. Nếu có sự đồng hành của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ, bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Thủ tướng tin tưởng có thể đạt được và có cơ sở để thực hiện.

Chính phủ đã báo cáo với Quốc hội các nhóm mục tiêu cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Để đạt được tăng trưởng, Thủ tướng nêu 3 đột phá chiến lược trong các Nghị quyết Đại hội 13 và Đại hội 14 của Đảng.

Về thể chế, Thủ tướng cho rằng "như một con đường để tạo hành lang thông thoáng cho cỗ xe kinh tế của Việt Nam phát triển". Trung ương, Bộ Chính trị đang giao cho Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu trình với hội nghị Trung ương 3 về nghị quyết đổi mới mô hình tăng trưởng.

"Trước khi có nghị quyết đó, chúng ta vẫn tiếp tục nỗ lực, cỗ xe kinh tế Việt Nam vẫn chạy. Vẫn cỗ xe đó nhưng nếu có thể chế đồng bộ, giống như là đường được nâng cấp chất lượng cao, thì chúng ta có thể đạt được tốc độ cao hơn. Cho nên, thể chế là vấn đề then chốt nhất để quyết định" - Thủ tướng phân tích.

Nhiều đại biểu kiến nghị về những vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Vấn đề này, theo Thủ tướng, cũng phải được giải quyết dứt điểm để bộ máy hoạt động hiệu quả, thông suốt.

"Các địa phương muốn đạt được tăng trưởng 2 con số thì sứ mệnh kiến tạo phát triển của chính quyền cấp xã, phường, đặc khu đóng vai trò then chốt. Năm 2026 là năm hướng về cơ sở, lấy mục tiêu củng cố và tăng cường chất lượng của cán bộ ở cấp cơ sở làm phương châm hành động" - Thủ tướng cho biết.

Đối với các dự án vướng mắc, Thủ tướng nêu rõ quyết tâm là trong quý 2 phải hoàn thành phương án dứt điểm xử lý. Với địa phương, Trung ương yêu cầu đích thân Bí thư tỉnh ủy và Ban thường vụ phải chỉ đạo trực tiếp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trên địa bàn.

"Trước khi nói đến nguồn lực, động lực tăng trưởng mới thì có một nguồn lực rất lớn đang tồn đọng ở hàng nghìn dự án, số đất đai. Nếu chúng ta khơi thông trở lại, đó chính là một trong những nguồn lực rất lớn để góp phần cho việc tăng trưởng hôm nay" - Thủ tướng chia sẻ.

Với cơ chế đặc thù mà một số đại biểu nêu, Thủ tướng cho rằng "mỗi người mặc áo cỡ khác nhau thì các địa phương cũng vậy", hệ thống pháp luật không thể đáp ứng phù hợp cho tất cả địa phương, quy định phù hợp với Hà Nội và TPHCM thì chưa chắc áp dụng cho các tỉnh khác.

Hệ thống pháp luật có những khung quy định khác nhau, địa phương nào đáp ứng tiêu chí, điều kiện nào thì được áp dụng các quy định như vậy.

Thủ tướng dứt khoát yêu cầu phải cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, giảm cả thời gian và chi phí tuân thủ.

"Cái giá phải trả" nếu tăng trưởng "nóng"

Về hạ tầng, theo Thủ tướng, ngoài hạ tầng giao thông về đường bộ, sân bay, cảng biển thì hạ tầng năng lượng cũng sẽ được triển khai. Ông cho biết tới đây, Quy hoạch điện VIII sẽ phải điều chỉnh, bổ sung trước bối cảnh thay đổi từ tình hình quốc tế và khu vực.

Cùng với việc xây dựng nguồn dự trữ quốc gia với xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu, Thủ tướng nhắc đến việc phát triển các nhà máy điện và điện nền, áp dụng khoa học công nghệ mới để đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn về môi trường.

Về nguồn nhân lực, Thủ tướng cho biết Bộ GD-ĐT đã được giao xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ.

Đối với việc phân bổ nguồn lực, Thủ tướng cho biết tổng vốn đầu tư bình quân toàn xã hội 5 năm cho giai đoạn tới là 40% GDP - tương đương 38,5 triệu tỷ đồng, trong khi nhiệm kỳ trước, tổng đầu tư toàn xã hội chỉ khoảng 33%. Điều này cho thấy con số của nhiệm kỳ này là áp lực lớn.

Theo người đứng đầu Chính phủ, dự kiến nhiệm kỳ này, tổng vốn đầu tư công trên 8 triệu tỷ đồng, trong khi nhiệm kỳ trước chỉ có 2,87 triệu tỷ. Huy động vốn ngân sách Nhà nước nhiệm kỳ này cũng phải đạt 6,5 triệu tỷ - tăng 2,7 lần so với nhiệm kỳ trước. Con số này, theo Thủ tướng, cũng là áp lực rất lớn.

Khoảng 80% vốn đầu tư công huy động từ các nguồn lực khác như nguồn lực của doanh nghiệp trong nước, nguồn lực đầu tư của xã hội, nguồn vốn đầu tư nước ngoài (đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp). Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu “bắt buộc phải có giải pháp cụ thể để huy động được những nguồn lực đó và đưa vào sản xuất, kinh doanh”, thông qua việc tạo hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng, khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư.

Thủ tướng khẳng định đất nước đang phát triển trên một nền tảng rất vững chắc là ổn định vĩ mô, giống như xây nhà thì móng phải rất vững chắc, muốn nâng tầng, phát triển lên thì phải gia cố móng nhà.

“Vì thế, tăng trưởng phải đi kèm với ổn định và kiểm soát được các cân đối lớn của nền kinh tế. Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao mà đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô” - Thủ tướng nêu rõ và cảnh báo cái giá phải trả cho bất ổn vĩ mô còn lớn hơn rất nhiều.

“Chúng ta có thể thúc đẩy các hình thức đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn nhưng đổi lại là những vấn đề bất ổn trong trung và dài hạn. Khi ấy, cái giá phải trả đối với nền kinh tế là rất lớn” - Thủ tướng nói.

Chính phủ ý thức sâu sắc về việc sẽ phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo kiểm soát sự ổn định vĩ mô. Điển hình là những ngày này, Chính phủ thường xuyên họp, chỉ đạo các bộ ngành trong phối hợp xử lý, điều tiết thị trường xăng dầu, thị trường tiền tệ nhằm kiểm soát mọi diễn biến, giảm bớt tác động từ bên ngoài.