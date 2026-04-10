Sáng 10/4, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026...

Thảo luận tại tổ TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo đòi hỏi sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển để bứt phá.

Theo Chủ tịch Quốc hội, để đạt mục tiêu này, điều quan trọng nhất là phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm và đặc biệt là quyết làm đến cùng để tạo ra sản phẩm cụ thể.

“Ai cũng có tư duy, ai cũng có tầm nhìn, nhưng nếu không hành động thì sẽ không bao giờ có sản phẩm” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu tinh thần hành động phải xuyên suốt từ người đứng đầu đến từng cán bộ ở mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại tổ. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội cho rằng giải pháp đầu tiên, có tính chất mở đường là phải đột phá mạnh mẽ về thể chế để tháo điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh và huy động mọi nguồn lực xã hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mục tiêu phát triển kinh tế phải luôn đi đôi với công bằng xã hội, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chăm lo an sinh cho người dân.

“Nếu chỉ lo kinh tế mà không lo xã hội thì những vấn đề bức xúc không giải quyết được” - ông nhấn mạnh và cho biết nhiều chính sách đã được triển khai.

Một yêu cầu lớn khác được Chủ tịch Quốc hội đặt ra là cắt giảm mạnh chi phí tuân thủ, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm rộng rãi, xóa bỏ tâm lý sợ sai bằng cách “từng cấp, từng ngành, từng lãnh đạo phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Song song với đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất, để địa phương có quyền quyết, quyền làm và chịu trách nhiệm rõ ràng trong khi Trung ương tập trung vào kiến tạo thể chế, kiểm tra và giám sát.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Quốc hội, muốn đạt tăng trưởng hai con số thì một trong những lực đẩy quan trọng nhất là khu vực kinh tế tư nhân.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng Việt Nam cần tiếp tục hình thành thêm nhiều tập đoàn tư nhân lớn, có năng lực tài chính, công nghệ và quản trị hiện đại, đủ sức tham gia các dự án, công trình trọng điểm quốc gia. Thực tế cho thấy nhiều dự án lớn do khu vực tư nhân đảm nhiệm đang có tiến độ rất nhanh, chất lượng tốt, trong khi không ít dự án đầu tư công còn kéo dài thủ tục, đội chi phí, thậm chí phát sinh tiêu cực.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn không chỉ là yêu cầu kinh tế mà còn là giải pháp chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Về điều hành kinh tế vĩ mô, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải linh hoạt nhưng dứt khoát, chủ động ứng phó với các yếu tố bất định từ bên ngoài như xung đột, chiến tranh thương mại, biến động thị trường tài chính quốc tế.

Trong đó, chính sách tài khóa cần được mở rộng có trọng tâm, dồn lực cho các dự án hạ tầng lớn, có tính lan tỏa nhanh, tránh đầu tư dàn trải, manh mún. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, đồng thời ưu tiên phát triển các dự án trọng điểm, những công trình kiểu mẫu, có khả năng tạo động lực phát triển vùng và liên kết quốc gia.

“Khâu tổ chức thực hiện phải rõ từng cơ quan, đơn vị địa phương, ai làm, lúc nào làm, lúc nào xong, sản phẩm như thế nào, tránh tình trạng cán bộ 'sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về' không có sản phẩm. Không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm” - Chủ tịch Quốc hội phát biểu.