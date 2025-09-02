Triển lãm thành tựu đất nước được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội).

Trong đó, gian trưng bày về Quốc hội với chủ đề xuyên suốt là "Lịch sử và sứ mệnh Quốc hội Việt Nam" có nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật làm nổi bật hành trình hình thành, phát triển, những thành tựu và vai trò quan trọng của Quốc hội trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và kiến tạo phát triển đất nước, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.

Gian trưng bày "kể lại" câu chuyện 80 năm đầy tự hào của Quốc hội Việt Nam bằng ngôn ngữ của kiến trúc và công nghệ. Nội dung trưng bày được cấu trúc thành 3 phân khu chính. Trong đó, phân khu A là câu chuyện "Dấu ấn lập quốc: Khát vọng dân chủ". Phân khu này khắc họa nền móng lịch sử và ý chí kiên cường của dân tộc trong việc xây dựng một Nhà nước độc lập, dân chủ, với Quốc hội là hiện thân cao nhất của quyền làm chủ.

Khu trưng bày “Lịch sử và sứ mệnh Quốc hội Việt Nam”. Ảnh: Quang Khánh

Phân khu B có nội dung "Mạch nguồn phát triển: Kiến tạo và vươn tầm". Phân khu này làm nổi bật sứ mệnh kiến tạo thể chế, ban hành các quyết sách chiến lược và thực hiện giám sát hiệu quả của Quốc hội, dẫn dắt đất nước đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc phát triển và hội nhập.

Phân khu C nói về "Sứ mệnh toàn cầu: Nâng tầm vị thế". Phân khu này khẳng định tầm vóc và vai trò ngày càng tăng của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện rõ sứ mệnh vươn tầm toàn cầu. Đồng thời, không gian này vẫn làm nổi bật bản chất "vì dân" thông qua hoạt động đối ngoại phục vụ lợi ích quốc gia và nhân dân.

Không gian trưng bày sử dụng công nghệ hiện đại như hệ thống màn hình hoặc trình chiếu vòm/panorama 270-360 độ, hiệu ứng "Mapping 3D" tích hợp trên mô hình biểu tượng, hệ thống âm thanh vòm chất lượng cao, bàn tương tác cảm ứng đa điểm... tạo hiệu ứng bao trùm, đắm chìm, nhằm làm nổi bật cũng như khắc họa sinh động, phong phú những thành quả của Quốc hội Việt Nam trong 80 năm qua và khách tham quan có thể chạm để khám phá sâu hơn các chủ đề.

Khách tham quan xem phim tư liệu tại gian trưng bày "Lịch sử và Sứ mệnh Quốc hội Việt Nam". Ảnh: Quang Khánh

Đến với triển lãm, người dân và du khách được xem trình chiếu phim ngắn với chủ đề "Sứ mệnh - Thành tựu và Dấu ấn". Phim kể lại câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình của Quốc hội, từ cảnh tượng của Tổng tuyển cử năm 1946 với những lá phiếu bay lên - tượng trưng cho ý chí dân chủ của toàn dân, đến những hình ảnh Quốc hội hiện tại vững vàng trong công cuộc kiến tạo phát triển…

Tại đây cũng sử dụng một dãy các màn hình dọc trưng bày chân dung và thông tin cơ bản của từng Chủ tịch Quốc hội/Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo trình tự thời gian. Khách tham quan có thể chạm vào chân dung để xem tiểu sử vắn tắt, những đóng góp nổi bật và các mốc son gắn liền với nhiệm kỳ của từng lãnh đạo.

Ảnh: Quang Khánh

Khách đến triển lãm cũng được trải nghiệm tính năng "Chân dung đồng hành". Khi khách đứng trước màn hình, hệ thống AI sẽ tự động nhận diện và lồng ghép hình ảnh của họ vào các khung cảnh biểu tượng của Quốc hội (ví dụ: đang chất vấn tại nghị trường, tiếp xúc cử tri hoặc cùng lãnh đạo Quốc hội tại một sự kiện...).

Với sự kết hợp hài hòa giữa nội dung sâu sắc và công nghệ đột phá, gian trưng bày về Quốc hội góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và niềm tự hào về cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.