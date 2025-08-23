Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tuần tới sẽ khai mạc tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Đông Anh).

Triển lãm quy tụ 34 tỉnh, thành; 28 bộ, ngành; 94 doanh nghiệp tư nhân, 12 doanh nghiệp nhà nước với tổng cộng khoảng 180 ngành nghề và hơn 230 gian hàng.

Mỗi gian trưng bày triển lãm được thiết kế hiện đại, mỗi bộ, ngành đều có không gian riêng, phản ánh được chiều dài lịch sử và những thành tựu nổi bật hiện nay.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác thi công khu trưng bày của Bộ Ngoại giao tại Triển lãm. Ảnh: Phạm Hải

Bộ Ngoại giao sẽ trưng bày không gian “Ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh: 80 năm tận tụy phụng sự quốc gia, dân tộc” tại sảnh 8 của trung tâm triển lãm. Khu trưng bày giới thiệu hàng trăm hình ảnh, tài liệu và hiện vật quý giá, được tuyển chọn công phu từ nhiều nguồn tư liệu phong phú trong và ngoài nước, trong đó có nhiều tài liệu ngoại giao lần đầu được công bố.

Triển lãm cũng khắc họa rõ nét vai trò trọng yếu và thường xuyên của ngoại giao trong việc tạo dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định và tranh thủ tối đa các nguồn lực, điều kiện thuận lợi bên ngoài để phục vụ các mục tiêu chiến lược của đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, triển lãm sẽ mang đến cho khách tham quan một câu chuyện đầy ý nghĩa về chặng đường phát triển 80 năm qua của ngành ngoại giao Việt Nam.

Bộ Ngoại giao là một trong những bộ đầu tiên được thành lập trong Chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam, do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là người gây dựng và cũng là vị Bộ trưởng đầu tiên.

Ngay từ những ngày đầu dựng dựng nước và trong cả 2 cuộc kháng chiến, ngoại giao là một trong những mặt trận quan trọng để đưa dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Trong sự nghiệp gần 40 năm đổi mới, Bộ Ngoại giao tiếp tục sứ mệnh đi trước mở đường, cùng các bộ, ngành, binh chủng khác làm nên những kỳ tích đưa Việt Nam trở thành điểm sáng ở khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho hay đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ với 259 chính đảng trên thế giới; công tác hội nhập kinh tế, ngoại giao văn hoá, công tác thông tin đối ngoại, bảo hộ công dân, người Việt Nam ở nước ngoài, biên giới lãnh thổ với nhiều dấu ấn...

“Vinh dự, tự hào về những thành tựu 80 năm đồng hành cùng dân tộc, đất nước thì chúng ta càng ý thức hơn nữa trách nhiệm của cán bộ ngoại giao, đặc biệt là cán bộ trẻ, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hùng mạnh, thịnh vượng của dân tộc”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Hiện nay, khu trưng bày của Bộ Ngoại giao đang được gấp rút, khẩn trương hoàn thiện.

Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Mạnh Đông chia sẻ, mặc dù gặp sức ép về tiến độ thời gian, yêu cầu về chất lượng, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đơn vị trong bộ cùng 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã cung cấp rất nhiều tư liệu, hình ảnh quý giá và có nhiều tư liệu, hình ảnh lần đầu tiên xuất hiện.

Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao mong rằng, khu trưng bày sẽ mang lại dấu ấn mới, đánh dấu 80 năm tận tụy phụng sự quốc gia, phụng sự dân tộc của Bộ Ngoại giao.

Qua đó, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ của Bộ Ngoại giao viết tiếp trang lịch sử hào hùng truyền thống của ngành trong kỷ nguyên mới của dân tộc.