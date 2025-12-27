Quoc Huy Anh Corp và PaperOne™ phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ các em học sinh trở lại trường sau lũ

Chung tay tiếp nối hành trình đến trường

Không chỉ dừng ở hỗ trợ tức thời, sáng kiến lần này cho thấy cách Quoc Huy Anh Corp và PaperOne™ nhìn nhận giáo dục như một chiến lược phát triển bền vững, gắn trực tiếp với các mục tiêu ESG của doanh nghiệp.

PaperOne™ và Quoc Huy Anh Corp không xem việc trao sách vở, học bổng hay dụng cụ học tập là hành động mang tính thiện nguyện đơn lẻ, mà là khoản đầu tư dài hạn vào nguồn nhân lực tương lai, đảm bảo trẻ em không bị bỏ lại phía sau trong bối cảnh thiên tai ngày càng khốc liệt.

Quoc Huy Anh Corp và PaperOne™ xem giáo dục là một trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững và ESG

Tại các xã Đông Hoà, Tuy An, Tuy Hoà, Đồng Xuân, Tây Hoà và Phú Hoà chịu ảnh hưởng nặng nề sau thiên tai, đoàn hỗ trợ đã phải đối mặt với tình trạng mưa lớn, đường sá trơn trượt và nhiều đoạn vẫn ngổn ngang sau lũ. Khó khăn là thế, nhưng đại diện Quoc Huy Anh Corp và PaperOne™ đã trực tiếp đến 12 điểm trường, trao học bổng tiếp sức, tập vở, dung cụ học tập và cặp sách mới, bảo đảm rằng học sinh có thể tiếp tục việc học ngay khi trường lớp hoạt động trở lại.

Tại các điểm trao quà, ánh mắt bỡ ngỡ rồi bừng sáng của học sinh khi ôm chiếc balo mới, tiếng cười nhỏ vang lên giữa sân trường còn vương bùn đất, hay khoảnh khắc thầy cô lặng đi khi thấy lớp học được tiếp sức - tất cả cho thấy sự hỗ trợ không chỉ giúp các em quay lại trường mà còn khôi phục niềm tin và tinh thần sau những ngày đầy biến động. Đối với các em, một chiếc cặp hay một bộ sách giáo khoa không chỉ đơn thuần là đồ dùng học tập; mà đó còn là biểu tượng của sự tiếp nối, của một tương lai không bị gián đoạn bởi hoàn cảnh.

Hành trình trở nên trọn vẹn hơn với sự đồng hành của nhà phân phối PaperOne™ của Quoc Huy Anh Corp tại Tuy Hòa. Sự hiện diện ấy không chỉ tiếp thêm nguồn lực, mà còn thể hiện rõ mô hình cộng lực ESG - nơi doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng cùng chung tay tạo nên những tác động xã hội bền vững.

Nhà phân phối PaperOne của Quoc Huy Anh Corp tham gia cùng đoàn tại Tuy Hòa - Đắk Lắk

Chung tay kiến tạo một tương lai bền vững hơn

Việc Quoc Huy Anh Corp kết hợp cùng PaperOne™ chú trọng đầu tư vào giáo dục trong bối cảnh hậu thiên tai cho thấy doanh nghiệp đang triển khai một mô hình ESG có hệ thống, trong đó các hoạt động xã hội luôn được gắn chặt với mục tiêu phát triển bền vững và quản trị rủi ro dài hạn. Hỗ trợ giáo dục sau thiên tai giúp cộng đồng phục hồi nhanh hơn, ổn định hơn, qua đó đóng góp vào sức khỏe kinh tế - xã hội tổng thể, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp vận hành.

Với sự đồng hành của PaperOne™ và các đối tác, doanh nghiệp đặt mục tiêu không chỉ mang đến vật dụng học tập, mà còn gửi gắm niềm tin rằng mỗi em nhỏ đều xứng đáng có một cơ hội học tập trọn vẹn.

Quoc Huy Anh Corp và PaperOne™ đang tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát để chuẩn bị cho các dự án dài hạn như hỗ trợ học bổng, cải thiện cơ sở vật chất trường học và thiết lập các mô hình hỗ trợ học đường bền vững phù hợp với điều kiện từng địa phương. Điều này phù hợp với chiến lược ESG theo hướng dài hạn, trong đó doanh nghiệp không chỉ phản ứng trước thảm họa, mà chủ động xây dựng nền tảng vững chắc để cộng đồng có khả năng chống chịu tốt hơn trước các biến động tương lai.

Bích Đào