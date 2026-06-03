Tại phiên làm việc thứ nhất của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV ngày 3/6, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam trình bày dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam với nhiều nội dung mới.

Trình bày tờ trình, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết dự thảo Điều lệ khóa XIV được xây dựng nhằm phù hợp với các chủ trương mới của Đảng, quy định của pháp luật và yêu cầu đổi mới tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hải.

Đáng chú ý, tại Điều 23 của dự thảo, Tổng Liên đoàn đề xuất giảm mức đóng đoàn phí của đoàn viên từ 1% xuống còn 0,5% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi quy định về đối tượng đóng 2% kinh phí công đoàn nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Công đoàn năm 2024.

Một điểm mới khác là bổ sung quy định hằng năm Tổng LĐLĐ Việt Nam phải báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về dự toán và quyết toán tài chính công đoàn, bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành.



Tinh gọn hệ thống công đoàn

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Điều lệ Công đoàn khóa XIII đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức và hoạt động của công đoàn các cấp. Tuy nhiên, trước yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương chung, việc sửa đổi điều lệ là cần thiết.

Các đại biểu tham gia phiên trù bị. Ảnh: Phạm Hải.

Một trong những thay đổi lớn là bỏ các quy định mang tính cứng về loại hình công đoàn cơ sở. Thay vào đó, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn sẽ hướng dẫn cụ thể trong quá trình triển khai, tạo sự chủ động và linh hoạt cho các cấp công đoàn.

Dự thảo cũng bãi bỏ một số điều quy định riêng đối với công đoàn cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; LĐLĐ cấp huyện; công đoàn ngành địa phương; công đoàn khu công nghiệp; công đoàn tập đoàn, tổng công ty và một số mô hình công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Song song với việc tinh gọn, dự thảo bổ sung các quy định về những mô hình tổ chức đặc thù như công đoàn xã, phường, đặc khu; công đoàn liên xã, phường; công đoàn khu công nghiệp; công đoàn đơn vị sự nghiệp trung ương; công đoàn đại học quốc gia, đại học vùng; Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam; công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và công đoàn cấp trên cơ sở.

Ngoài ra, nhiều nội dung khác cũng được sửa đổi, bổ sung như tên gọi các cơ quan lãnh đạo công đoàn, quy định về đoàn viên, cán bộ công đoàn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, cũng như cơ cấu các cấp trong hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Hùng cho biết dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, được lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống công đoàn.

Đến nay, dự thảo đã nhận được hơn 1,5 triệu lượt ý kiến góp ý từ đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn. Các ý kiến đã được Tiểu ban Điều lệ nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo.

Trước khi trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV xem xét, dự thảo đã được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương và nhiều cơ quan liên quan thẩm định, cho ý kiến.

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