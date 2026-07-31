Theo phản ánh của người dân, một số tuyến đường từ khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, qua cầu vượt trước Aeon Mall Long Biên đến nút giao Thạch Bàn bị ngập sâu. Nước dâng cao khiến nhiều ô tô gầm thấp và xe máy bị chết máy, phải dừng giữa đường.

Ảnh: LD.

Chị Nguyễn Ngân Tuyền (phường Long Biên) cho biết trên đường về nhà chị gặp nhiều điểm ngập sâu. "Ô tô của tôi là loại gầm cao nhưng cũng phải đi rất chậm mới vượt qua được điểm ngập", chị Tuyền chia sẻ.

Phố Đàm Quang Trung (phường Long Biên) bị ngập sâu. Ảnh: LD.

Theo chị Tuyền, khi về đến khu vực phố Ngọc Trì, đường vẫn ngập sâu nên chị không thể đưa ô tô vào nhà. "Tôi phải gửi xe ở đầu đường rồi đi bộ về nhà. Đến khoảng 18h30, nước vẫn chưa rút nên tôi chưa thể lấy xe về", chị cho hay.

Nhiều người dân tại khu vực Ngọc Trì cũng phản ánh tình trạng ngập kéo dài sau trận mưa.

Ảnh: LD.

Một số ý kiến cho rằng việc nhiều dự án đang thi công trên địa bàn, trong đó có hạng mục hầm chui và các công trình giao thông liên quan, có thể ảnh hưởng đến khả năng thoát nước.

Người dân dắt xe qua đoạn đường ngập sâu. Ảnh: LD.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết khu vực Long Biên ghi nhận lượng mưa rất lớn, có thời điểm trên 115 mm/giờ, vượt khả năng tiêu thoát tức thời của hệ thống thoát nước, dẫn đến tình trạng ngập cục bộ tại một số tuyến đường.

Theo vị này, sau khi mưa giảm, nước rút khá nhanh. Đến khoảng 19h, phần lớn các điểm ngập đã cơ bản được giải tỏa, các phương tiện có thể lưu thông trở lại.