Ngày 11/5, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã kích hoạt phương án ứng phó thiên tai năm 2026 theo phương châm “bốn tại chỗ, ba sẵn sàng” nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Để đối phó giông lốc, Cảng triển khai kiểm tra mạng lưới chống sét, chằng néo công trình, tỉa cây xanh và rà soát mái che các tòa nhà nhằm chống thấm dột, trơn trượt cho hành khách.

Song song đó, công tác khơi thông dòng chảy được đẩy mạnh qua việc nạo vét hệ thống Kanivo và mương nội khu kết nối với mạng lưới thành phố, đảm bảo tiêu thoát nước tức thời cho khu vực hoạt động bay.

Trong cao điểm mùa mưa, nhân sự được bố trí trực chiến 24/7 và diễn tập sẵn sàng các kịch bản thiên tai. Công tác an toàn bay cũng được siết chặt qua việc theo dõi sát thời tiết, cập nhật liên tục thông số đường băng cho các đối tác hàng không. Các đơn vị phục vụ mặt đất và công trình thi công khu bay đều chịu sự giám sát nghiêm ngặt, yêu cầu che chắn vật tư và di chuyển thiết bị về nơi quy định khi thời tiết nguy hiểm.

Đồng thời, Cảng duy trì kiểm tra thiết bị dự phòng và phối hợp chặt chẽ với đơn vị không lưu để đảm bảo hoạt động khai thác luôn thông suốt, an toàn tuyệt đối.