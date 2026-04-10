Sáng 10/4, thông tin tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM mở rộng, ông Lê Ngọc Linh, Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết, địa phương phải cơ bản giải quyết được tình trạng ngập nước ở trung tâm trong giai đoạn 2026-2027. Đến năm 2030, tình trạng ngập trên toàn thành phố phải được xử lý dứt điểm.

Theo thống kê, sau sáp nhập, TPHCM có tổng cộng 159 điểm ngập nước, trong đó có 57 điểm ngập nặng (trên 30cm, thời gian kéo dài trên 1,5 giờ) gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến đời sống người dân và vệ sinh môi trường.

Trong đó, khu vực TPHCM (cũ) có 34 điểm ngập nặng; Bình Dương (cũ) 9 điểm; Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) 14 điểm; còn lại là 102 điểm ngập vừa và nhẹ.

Cơ quan chuyên môn đánh giá, khu vực Bình Dương cũ có địa hình cao với ít khu vực bị ngập, còn khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chủ yếu là tình trạng sạt lở bờ biển. Ngập nặng nhất vẫn là ở TPHCM cũ.

Về nguyên nhân gây ngập, ông Linh chỉ ra cả hai yếu tố khách quan và chủ quan.

Trong đó, yếu tố khách quan đến từ biến đổi khí hậu cực đoan khiến tần suất mưa thay đổi lớn; hay triều cường dâng cao thất thường trong mùa triều. Đặc biệt, TPHCM đang bị lún với mức độ trung bình 2cm/năm.

"Cá biệt, một số vị trí với mật độ xây dựng dày đặc có độ lún từ 5-7cm. Trong 20 năm sau khi có các quy hoạch thoát nước và thủy lợi, một số khu vực của thành phố đã bị lún từ 0,5-0,7m", ông nói và cho biết thêm, cao độ trung bình của TPHCM so với mức nước biển chỉ còn từ 0,8-1m tùy từng nơi.

Sau trận mưa lớn gây ngập, một người dân tại TPHCM phải dọn rác ở ống cống để nước rút nhanh hơn. (Ảnh: Nguyễn Huế)

Bao giờ TPHCM hết ngập?

Đối với yếu tố chủ quan, thành phố đang đối mặt với nhiều vấn đề chính cần giải quyết. Theo ông Linh, các quy hoạch tại địa phương chưa cập nhật kịp thời theo các thay đổi khách quan nêu trên. Ngoài ra, trong thời gian qua, việc chống ngập chỉ làm theo địa bàn, địa giới hành chính và thực hiện theo kiểu "ngập đâu chữa đó" - nâng nền, xây kè chỗ này lại ngập chỗ khác.

Cùng với đó, địa bàn quận 8 cũ còn gần 40.000 căn nhà có tình trạng xây dựng lấn chiếm kênh rạch và xả rác xuống kênh gây tắc nghẽn dòng chảy, ảnh hưởng tiêu thoát nước. Đây là vấn đề chưa được địa phương giải quyết hiệu quả.

Thông tin về giải pháp công trình để chống ngập, Phó giám đốc Sở Xây dựng công bố lộ trình cụ thể, gồm:

Năm 2026, thành phố hoàn thành 20 dự án để giải quyết 45/159 điểm ngập (trong đó có 16 điểm ngập nặng).

Năm 2027, TPHCM hoàn thành tiếp 54 dự án để giải quyết 56/159 điểm ngập (trong đó có 24 điểm ngập nặng). Như vậy, hết giai đoạn 2026-2027, địa phương này giải quyết được 40/57 điểm ngập nặng, từ đó, cơ bản khắc phục được tình trạng ngập ở khu vực trung tâm.

Trong giai đoạn 2028-2029, thành phố hoàn thành 22 dự án, giải quyết 19/159 điểm ngập (trong đó có 5 điểm ngập nặng).

Tới năm 2030, TPHCM hoàn thành 58 dự án còn lại để giải quyết 39/159 điểm ngập cuối cùng (với 12 điểm ngập nặng).

"Sau khi giải quyết các điểm ngập, thành phố sẽ không bị ngập lại", ông Linh kết thúc phần trình bày tại hội nghị.