Ngày 19/5, chợ Km9, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh trở nên ngổn ngang sau trận ngập lụt được cho là chưa từng có.

Theo các tiểu thương, nhiều ngày qua trên địa bàn có mưa lớn. Khoảng 7h cùng ngày, nước từ quốc lộ tràn vào chợ rất nhanh. Trong khi đó, hệ thống cống thoát nhỏ hẹp, khiến nước ứ đọng, dâng cao, người dân không kịp thu dọn hàng hóa.

Đồ đạc bên trong khu chợ ngổn ngang sau trận ngập lụt. Ảnh: P.C

Mực nước dâng cao khiến đồ đạc, hàng hóa bị cuốn trôi, ngổn ngang. Khoảng hơn 2 giờ sau, nước rút, để lại cảnh tan hoang, đồ đạc phủ đầy bùn đất. Nền chợ bị bùn nhão bao phủ, khiến việc di chuyển rất khó khăn.

Một tiểu thương chỉ mực nước ngập gần đến cổ sáng nay. Ảnh: P.C

Ngay sau đó, các tiểu thương tập trung dọn dẹp, dùng xẻng, tấm gỗ để xúc bỏ bùn đất; thu gom lại đồ đạc còn sử dụng được và rửa sạch.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Tiến Phong, Chủ tịch UBND phường Quang Hanh xác nhận có xảy ra ngập lụt tại khu chợ trung tâm Km9 vào khoảng 7h sáng cùng ngày.

Lớp bùn nhão phủ kín trong chợ. Ảnh: P.C

Cũng theo ông Phong, khu chợ có từ lâu đời, nằm ở địa hình thấp nên dễ bị nước tràn vào. Ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp.

“Khu chợ này có từ lâu đời, sau nhiều lần nâng cấp đường thì mặt bằng chợ thấp hơn. Chính quyền đã có phương án di dời khu chợ cũ vào bên trong, nơi có quỹ đất khoảng 5.000m² để xây dựng chợ mới khang trang hơn”, ông Phong cho biết.

Các tiểu thương dọn dẹp, nhặt nhạnh những đồ dùng còn có thể sử dụng. Ảnh: P.C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ 21h ngày 18/5 đến 9h ngày 19/5, tỉnh Quảng Ninh đã có mưa to đến rất to.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Khu chợ trung tâm Km9 Quang Hanh nằm cạnh Quốc lộ 18. Ảnh: P.C

