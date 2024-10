Ngày 17/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hữu Phước (42 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định, lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Nguyễn Hữu Phước. Ảnh: Quang Hưng

Bị can Nguyễn Hữu Phước là tài xế xe đầu kéo bị cáo buộc điều khiển xe không chú ý quan sát, gây tai nạn làm một người đi xe máy tử vong trên quốc lộ 51.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h45 ngày 16/10, tài xế Nguyễn Hữu Phước điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 72H-029.xx kéo rơ-moóc biển số 50RM-018.xx lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng Đồng Nai đi TP Bà Rịa.

Khi đến km48 tại khu vực giao lộ ngã 3 Cái Mép, thuộc khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước (thị xã Phú Mỹ), Phước điều khiển xe chuyển hướng rẽ phải vào Cảng Cái Mép thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 62F1-142.xx do ông Bùi Chí C. (40 tuổi, trú huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, ông C. bị xe đầu kéo cuốn vào gầm, dẫn đến tử vong tại hiện trường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Quang Hưng

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế Phước điều khiển xe không chú ý quan sát khi chuyển hướng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.