Từ sáng 27/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) bắt đầu xử phạt tài xế ô tô không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Ghi nhận của PV VietNamNet trên tuyến cao tốc từ Km 182 (địa phận Hà Nội) đến Trạm thu phí Cao Bồ (Km 260+30, tỉnh Ninh Bình), các tài xế chủ động duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước, hạn chế lấn làn.

Tại Km 183, hướng về Ninh Bình, dù lưu lượng phương tiện khá đông, các tài xế vẫn chấp hành quy định, duy trì khoảng cách an toàn.

Căn cứ vạch sơn và biển báo trên tuyến, các tài xế duy trì khoảng cách 55-80m với xe phía trước. Tuy nhiên, vào một số thời điểm, mật độ phương tiện tăng cao khiến việc giữ khoảng cách gặp khó khăn.

Đáng chú ý, ở chiều về phía Nam, khi mật độ phương tiện thưa, các tài xế càng chủ động duy trì khoảng cách an toàn và đi đúng làn đường.

Tài xế Nguyễn Đăng Tâm (Hà Tĩnh) cho biết việc các phương tiện giữ khoảng cách giúp ông tập trung lái xe hơn, hạn chế lo ngại những tình huống phanh gấp có thể dẫn đến tai nạn dồn toa.

"Khi tài xế có tâm lý thoải mái, tôi nghĩ việc lái xe sẽ an toàn hơn. Tôi mong cơ quan chức năng duy trì xử phạt nghiêm để tài xế hình thành thói quen giữ khoảng cách an toàn", ông Tâm nói.

Cũng theo ghi nhận của PV, một số tài xế vẫn chưa chấp hành quy định về khoảng cách an toàn, liên tục "đảo làn", tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Toàn bộ trường hợp vi phạm sẽ được hệ thống camera AI và camera zoom tại Trung tâm giám sát đường cao tốc ghi nhận. Hình ảnh từ hệ thống này là chứng cứ điện tử để lực lượng CSGT xử lý, xử phạt theo quy định.

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT), trên cao tốc, phương tiện di chuyển với tốc độ cao nên chỉ một khoảnh khắc mất tập trung hoặc không giữ khoảng cách phù hợp cũng có thể khiến tài xế không kịp xử lý, dẫn đến tai nạn liên hoàn với hậu quả nghiêm trọng.

"Do đó, tài xế cần thường xuyên quan sát, chủ động duy trì khoảng cách phù hợp với xe phía trước. Đặc biệt, khi trời mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế hoặc mật độ phương tiện tăng cao, cần giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn, tuyệt đối không bám đuôi xe phía trước", Thượng tá Thắng khuyến cáo.