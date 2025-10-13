Tiếp nối thành công về mặt doanh thu của 2 phần trước tại rạp Việt, phần 3 series kinh dị đình đám Thái Lan Tee Yod: Quỷ ăn tạng tiếp tục bùng nổ tại phòng vé. Theo Box Office Vietnam, doanh thu 3 ngày cuối tuần qua của phim đạt 33 tỷ đồng với 367.915 vé bán ra trên tổng số 10.664 suất chiếu.

Tính cả doanh thu các suất chiếu sớm, Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3 cán mốc 50 tỷ đồng tại rạp Việt. Phần này trở lại với quy mô lớn hơn, hé lộ nguồn gốc thật sự của quỷ cùng sự xuất hiện của những nhân vật mới, khẳng định vị thế loạt phim kinh dị ăn khách bậc nhất Thái Lan. Sự có mặt của 5 diễn viên trong chiến dịch quảng bá tại Việt Nam cũng giúp Quỷ ăn tạng 3 tăng nhiệt đáng kể.

Dàn diễn viên "Quỷ ăn tạng 3" sang Việt Nam quảng bá phim.

Như vậy, Quỷ ăn tạng 3 đã chính thức soán ngôi Tử chiến trên không, đẩy tác phẩm của Thái Hòa, Thanh Sơn xuống vị trí thứ 2, chấm dứt chuỗi đăng quang 3 tuần liên tiếp của bộ phim về vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam. Tử chiến trên không thu thêm 10 tỷ đồng cuối tuần qua và hiện đã đạt 235 tỷ đồng.

Bom tấn Trò chơi ảo giác: Ares của Hollywood vừa ra rạp cuối tuần qua nhưng doanh thu không khả quan với xấp xỉ 2,7 tỷ đồng dù có phần hình ảnh mãn nhãn.

Cảnh trong phim "Trò chơi ảo giác: Ares".

Phim Việt Chị ngã em nâng với sự góp mặt của nam chính Quốc Trường ở tuần thứ 2 công chiếu thu thêm 2,6 tỷ đồng và hiện mới đạt 14 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu bất chấp việc đoàn phim tổ chức cinetour rầm rộ.

Phim Việt Tay anh giữ một vì sao cũng đạt doanh thu không khả quan sau 10 ngày công chiếu với 10 tỷ đồng. Cuối tuần qua, bộ phim này chỉ đứng thứ 5 phòng vé với doanh thu lẹt đẹt 2,2 tỷ đồng.

Cuối tuần này phòng vé dự báo có nhiều thay đổi về thứ hạng với sự xuất hiện của phim Cục vàng của ngoại đến từ ê-kíp phim Chị dâu.