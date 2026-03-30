Giao điểm hạ tầng, trung tâm tiện ích

Tiếp nối nhịp sôi động của thị trường, ngay từ đầu năm 2026, Sun Property (thành viên Sun Group) chuẩn bị công bố 4 tháp cao tầng mới Park Residence thuộc phân khu Flora Avenue. So với các tòa căn hộ đã mở bán trước đó, sản phẩm ra mắt lần này được đánh giá vượt trội về vị trí.

4 tòa căn hộ Park Residence nằm tại “giao lộ vàng”, kết nối chuỗi tiện ích. Ảnh phối cảnh: Sun Property

4 tháp cao tầng mới Park Residence nằm ngay giao điểm của trục đường 36m và 50m. Trục 36m liên thông trực tiếp với đường song hành Vành đai 5 và trục Lê Duẩn, giúp cư dân di chuyển nhanh chóng về các khu vực trung tâm.

Tuyến 50m được ví như “trục xương sống” của toàn đô thị, kết nối với phân khu Kim Ngân - Kim Tiền và các hợp phần tiếp theo của Sun Mega City, mở rộng không gian phát triển theo tầm nhìn dài hạn.

Tứ bề tiếp giáp các tuyến giao thông huyết mạch, từ Park Residence cũng chỉ mất vài phút để tiếp cận hệ tiện ích giáo dục nội khu. Ngay sát các tòa căn hộ là Học viện Sun Group - địa điểm đào tạo quy mô lớn khoảng 7.000 học sinh, sinh viên; liền kề còn có trường mầm non, trường tiểu học và hệ thống trường liên cấp 1-2-3. Cư dân Park Residence sẽ được thừa hưởng môi trường nuôi dưỡng tư duy tiến bộ, trở thành bệ phóng vững chắc cho thế hệ tương lai.

Không gian sống sinh thái, bao quanh bởi hệ thống thảm thực vật nhiều tầng tán. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Đặc biệt, nằm trọn vẹn giữa kênh nước dọc Đại lộ Hoa và hồ cảnh quan rộng hơn 16ha, môi trường sống tại đây luôn duy trì vi khí hậu trong lành, nhiệt độ được điều hòa một cách tự nhiên, giảm bức xạ nhiệt và khói bụi. Đồng thời, từ Park Residence, cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận “1001 tiện ích” vui chơi, giải trí, sự kiện đã hiện hữu tại trục lễ hội 150m, quảng trường Thời Đại, nhạc nước, công viên Sun World… Đây chính là tọa độ kết nối hoàn hảo giữa nhịp sống đô thị hiện đại và hệ sinh thái xanh rộng mở.

Chuỗi tiện ích giải trí - nghỉ dưỡng cao cấp gia tăng tiềm năng thương mại cho sản phẩm. Ảnh: Ánh Dương

Bên cạnh đó, chủ đầu tư Sun Group cũng chú trọng phát triển hạ tầng y tế, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích sức khỏe như Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Bệnh viện Mặt Trời vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Mở rộng ra ngoại khu là hệ thống y tế công lập đang được đầu tư đồng bộ với sự hiện diện của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Sự liền mạch giữa hạ tầng giáo dục - y tế - giải trí - nghỉ ngơi tạo nên một môi trường sống cân bằng, phản ánh rõ nét tầm nhìn phát triển đô thị “lấy con người làm trung tâm” của Sun Group.

Gia tăng thanh khoản nhờ lực cầu trong và ngoài nước

Nằm tại cửa ngõ phía nam, khu vực được ví như “trạm trung chuyển” kết nối các tỉnh Bắc Trung Bộ với vùng đồng bằng sông Hồng, 4 tháp cao tầng mới Park Residence được hưởng lợi trực tiếp từ dòng chảy giao thương nhộn nhịp.

Trong khi đó, Hà Nội hiện đang nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tầm nhìn 100 năm, định hướng chuyển toàn bộ trường đại học diện tích nhỏ ra khỏi nội đô. Phát triển Khu đô thị Đại học Nam Cao, cửa ngõ phía nam từ một vùng đất công nghiệp đang dần chuyển mình, hình thành thêm các cực phát triển về y tế - giáo dục. Điều này kéo theo sự gia tăng của lực lượng cư dân chất lượng cao, gồm kỹ sư, chuyên gia, nhà quản lý trong và ngoài nước.

Các căn hộ Park Residence đủ điều kiện mở bán cho người nước ngoài. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Theo đại diện Sun Property, trong bối cảnh đó, Park Residence nổi lên như một lựa chọn chiến lược với tiềm năng thanh khoản cao. Đặc biệt, việc các căn hộ Park Residence đủ điều kiện mở bán cho người nước ngoài không chỉ góp phần mở rộng tệp khách hàng, mà còn trực tiếp gia tăng lực cầu và khả năng khai thác cho thuê trong trung - dài hạn.

Đáng chú ý, lợi thế của Park Residence không chỉ đến từ kỳ vọng mà còn từ tiến độ xây dựng của Sun Urban City. Các sản phẩm đời đầu như căn hộ Art Residence hay dãy nhà phố Kim Ngân - Kim Tiền đã bắt đầu bàn giao, đón cư dân về sinh sống và kích hoạt các dịch vụ kinh doanh, lưu trú. Cùng với đó, hệ thống công viên vận hành ổn định, các hoạt động vui chơi - giải trí liên tục được tổ chức, từng bước hình thành nhịp sống đô thị rõ nét. Trong 1-2 năm tới, khi căn hộ Park Residence được bàn giao sẽ hiện diện trong một đô thị đã và đang vận hành đồng bộ, với cộng đồng cư dân cùng hệ tiện ích hoàn chỉnh.

Tiến độ xây dựng ấn tượng của đô thị Sun Urban City. Ảnh: Ánh Dương

Khảo sát trên Batdongsan.com.vn cho thấy, giá căn hộ tại Sun Urban City đã tăng gần 18% chỉ trong vòng một năm, dù dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng. Đây là minh chứng cho dư địa tăng trưởng còn lớn, đồng thời củng cố triển vọng tích lũy giá trị dài hạn của các sản phẩm như Park Residence.

Lệ Thanh