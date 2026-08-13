Đây là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động hỗ trợ toàn diện, từ điều kiện học tập đến sức khỏe thể chất được Quỹ Chạm Yêu Thương triển khai tại 9 trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc 5 tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Nghệ An, Thanh Hóa và Quảng Trị. Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 2026, dự kiến hỗ trợ 4.770 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học 2026-2027.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ toàn diện về học tập, dinh dưỡng, tiếp cận nước sạch và chăm sóc sức khỏe học đường, chương trình kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện đến trường, giảm bớt gánh nặng đầu năm học cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe học đường cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Chung tay tiếp thêm hành trang cho trẻ em vùng khó khăn

Tại các khu vực vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe của trẻ em còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Xuất phát từ thực tế đó, Quỹ Chạm Yêu Thương triển khai chương trình “Tiếp sức em đến trường 2026” trên nền tảng ba trụ cột hoạt động xuyên suốt gồm Gieo Hy Vọng - Gieo Sức Sống - Gieo Tương Lai nhằm mang đến sự hỗ trợ toàn diện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện học tập, nâng cao sức khỏe và tiếp cận nhiều hơn với các cơ hội phát triển trong tương lai.

Cụ thể, Dự án Gieo Hy Vọng trao tặng các học phẩm và vật dụng học tập thiết yếu trước thềm năm học mới; Dự án Gieo Sức Sống triển khai hỗ trợ dinh dưỡng học đường thông qua hoạt động tặng sữa, vi chất dinh dưỡng và hỗ trợ lắp đặt hệ thống lọc nước tại một số điểm trường thiếu nguồn nước sạch; Dự án Gieo Tương Lai kết nối cùng các bệnh viện, tổ chức các hoạt động thăm khám tổng quát cho học sinh ngay tại điểm trường, góp phần phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe cho học sinh vùng khó khăn, ít điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế.

Ngày 9/8/2026, tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bảo Toàn (xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) - điểm dừng chân đầu tiên của hành trình “Tiếp sức em đến trường 2026”, Quỹ Chạm Yêu Thương đã trao tặng gần 300 phần quà bao gồm: Ba lô, học phẩm, sữa dinh dưỡng và các vật dụng thiết yếu tới tận tay các em học sinh.

Bên cạnh đó, các em học sinh cũng đã được đoàn bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám sức khỏe tổng quát, tư vấn và cấp phát thuốc theo chỉ định. Các em cũng được nhận bộ quà tặng chăm sóc sức khỏe răng miệng, giúp hình thành thói quen bảo vệ sức khỏe từ sớm.

Theo TS.BS Trần Thanh Tùng, Trưởng đoàn y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, hoạt động khám sức khỏe đầu năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện sớm các vấn đề ảnh hưởng đến học tập và sinh hoạt, đặc biệt tại những địa bàn còn hạn chế về điều kiện tiếp cận y tế. Thông qua các hoạt động thiết thực, chương trình góp phần tiếp thêm động lực học tập và tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện hơn.

Trực tiếp tham gia chương trình tại Cao Bằng, bà Nguyễn Vân Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Chạm Yêu Thương chia sẻ: “Nằm trong các hoạt động trọng tâm của Quỹ Chạm Yêu Thương, chuỗi chương trình 'Tiếp sức em đến trường 2026' được xây dựng trên ba trụ cột Gieo Hy Vọng, Gieo Sức Sống và Gieo Tương Lai, hướng tới việc đồng hành cùng các em trên hành trình học tập, chăm sóc sức khỏe và phát triển lâu dài.

Cao Bằng là điểm khởi đầu của hành trình năm nay và chúng tôi kỳ vọng những hỗ trợ thiết thực hôm nay sẽ góp phần mở ra thêm nhiều cơ hội cho các em trên chặng đường phía trước. Trong thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đối tác, các bệnh viện tuyến đầu để xây dựng các chương trình “tiếp sức” toàn diện và mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn nữa đến các em, đặc biệt là trẻ em ở vùng cao, vùng xa."

Sau Cao Bằng, hành trình “Tiếp sức em đến trường 2026” của Quỹ Chạm Yêu Thương sẽ tiếp tục đến với 8 điểm trường tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang và Quảng Trị. Chương trình được triển khai với sự phối hợp của chính quyền địa phương, nhà trường và các đơn vị đồng hành tại từng điểm trường, chung tay mang đến một mùa tựu trường trọn vẹn niềm vui và hy vọng cho học sinh các vùng khó khăn.

Lan tỏa yêu thương, kết nối cộng đồng cùng hành động

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại trường học, chương trình “Tiếp sức em đến trường 2026” còn huy động sự đồng hành của doanh nghiệp, khách hàng và cộng đồng nhằm gia tăng nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới, đặc biệt là sự đồng hành của Nhà tài trợ tiên phong Techcombank và các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái.

Bên cạnh nguồn lực từ Quỹ Chạm Yêu Thương cùng các đơn vị phối hợp tại từng điểm trường, khách hàng Techcombank có thể đồng hành cùng chương trình thông qua Gian hàng Yêu thương trên ứng dụng Techcombank OneU. Tại đây, người dùng có thể sử dụng U-Point hoặc tiền mặt để quy đổi, đóng góp các phần quà tặng sữa dinh dưỡng dành cho học sinh vùng khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng những hành động cụ thể.

Với sứ mệnh kết nối lòng nhân ái cùng những hành động thiện nguyện thiết thực, Quỹ Chạm Yêu Thương hướng tới trở thành nền tảng thiện nguyện số hàng đầu Việt Nam, nơi mỗi người đều có thể dễ dàng tham gia và chung tay tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Thông qua chuỗi chương trình “Tiếp sức em đến trường 2026”, Quỹ kỳ vọng tiếp tục kết nối doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và cộng đồng cùng chăm lo cho trẻ em yếu thế, góp phần mang đến một năm học mới đủ đầy hơn và tiếp thêm động lực để các em vững bước trên hành trình học tập.

Quỹ từ thiện Chạm Yêu Thương được thành lập theo Quyết định số 1081/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ và chính thức ra mắt ngày 24/10/2025 tại Hà Nội. Quỹ hướng tới tầm nhìn trở thành nền tảng thiện nguyện số hàng đầu Việt Nam, kết nối cộng đồng, trao quyền cho mỗi cá nhân và lan tỏa các giá trị tốt đẹp vì sự phát triển bền vững của xã hội. Với sứ mệnh dẫn dắt hành trình thiện nguyện và truyền cảm hứng để mỗi người Việt cùng chung tay tạo nên những thay đổi tích cực, Quỹ Chạm Yêu Thương hoạt động dựa trên các giá trị cốt lõi: Minh bạch, gắn kết giá trị, lan tỏa cộng đồng và tạo tác động bền vững. Nhà tài trợ tiên phong cùng Quỹ Chạm Yêu Thương là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và các đơn vị thành viên trong hệ sinh thái, cùng chung mục tiêu ứng dụng công nghệ để kết nối nguồn lực xã hội, thúc đẩy các hoạt động thiện nguyện minh bạch và tạo tác động bền vững cho cộng đồng.

(Nguồn: Techcombank)