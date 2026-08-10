Trực tiếp nhận món quà quý giá của bạn đọc giúp đỡ, ông Mò Văn Ú (bố của em Hoành) xúc động nói: "Nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa và sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc, con tôi đã thoát được cơn nguy kịch.

Trong lúc gia đình không biết xoay xở chi phí để điều trị cho con thì được Báo VietNamNet kết nối, chia sẻ. Ân tình này gia đình chúng tôi không bao giờ quên được".

Sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Báo VietNamNet và sự tận tâm cứu chữa của các bác sĩ đã giúp em Mò Văn Hoành thoát được cơn nguy kịch

Em Mò Văn Hoành (21 tuổi, ở Bản Duộc, xã Tát Ngà, tỉnh Tuyên Quang) - nhân vật trong bài viết: "Bố mẹ nghèo bán sạch thóc không đủ tiền cứu con trai tai nạn nguy kịch".

Sinh ra ở vùng quê nghèo, đang học lớp 11 thì Hoành xin nghỉ học xuống khu công nghiệp tại phường Việt Yên (Bắc Giang) làm công nhân, nhường cơ hội cho em gái được đi học.

Vào đêm 19/6/2026, sau khi tan ca, trên đường trở về phòng trọ, Hoành mất lái, tự ngã xe và bất tỉnh.

Do tình trạng nguy kịch, sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên, các bác sĩ lập tức chuyển Hoành đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Để có tiền trang trải viện phí, thuốc men cho con trai trong quá trình điều trị, ông Ú phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới được 50 triệu đồng. Số tiền này được nộp tạm ứng chi phí phẫu thuật 30 triệu đồng; số còn lại trang trải cho tiền thuốc men và sinh hoạt.

Nhưng số tiền này cũng dần cạn sạch, thậm chí gia đình phải bán hết thóc lúa cũng không đủ để trang trải. Trong lúc gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn thì Hoành được bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ kịp thời.

Ông Ú cho biết, hiện Hoành đã được chuyển về tuyến tỉnh để tiếp tục điều trị. Tình trạng sức khỏe của em đã ổn định và đang trong quá trình điều trị phục hồi. Sắp tới sẽ phải tiếp tục lên Bệnh viện Việt Đức để thăm khám lại.