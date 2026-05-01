Phạt đến 30 triệu đồng nếu bắt trẻ em làm việc nhà quá sức

Nghị định số 98/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em, có hiệu lực từ ngày 16/5.

Nghị định quy định phạt tiền từ 20-30 triệu đồng với một trong các hành vi bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em.

Mức phạt tiền từ 30-40 triệu đồng với một trong các hành vi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự gồm: Tổ chức, ép buộc trẻ em đi xin ăn; cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn; dẫn dắt, rủ rê, xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo, kích động, lợi dụng, ép buộc làm trung gian giao dịch hoạt động bóc lột trẻ em; dẫn dắt, rủ rê, xúi giục, dụ dỗ, lôi kéo, kích động, lợi dụng, bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.

Mức phạt tiền từ 40-50 triệu đồng với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em để tạo ra nội dung gây tổn hại đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ hoặc để trục lợi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chứa chấp người hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 10 triệu đồng

Nghị định 90/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5 tới đây có nhiều nội dung liên quan đến phòng, chống tác hại thuốc lá.

Trong đó mức phạt tiền từ 3-5 triệu đồng với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Mức phạt tiền từ 5-10 triệu đồng với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm.

Nghị định cũng nêu rõ biện pháp buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với hành vi sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Quy định mới về bảo hiểm hưu trí bổ sung

Nghị định 85/2026 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung sẽ có hiệu lực thi hành từ 10/5.

Nghị định quy định đối tượng tham gia bổ sung là người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội.

Các đối tượng này được tự nguyện tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung do các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí triển khai thông qua người sử dụng lao động.

Nghị định quy định việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung không phải là điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết, gia hạn hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử, cản trở quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Người sử dụng lao động không được gắn việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với chính sách khen thưởng, đánh giá thi đua và phúc lợi của doanh nghiệp đối với người lao động.

Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện.

Căn cứ vào yêu cầu quản lý lao động và khả năng tài chính, người sử dụng lao động xây dựng văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung và thực hiện đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung cho người lao động của doanh nghiệp mình theo văn bản thỏa thuận.

Điều kiện để người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được hưởng phần đóng góp của người sử dụng lao động và kết quả đầu tư từ khoản đóng góp phải được nêu cụ thể tại văn bản thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Trường hợp người sử dụng lao động có điều kiện về thời gian làm việc tối thiểu đối với người lao động thì không quá 5 năm.

Phạt đến 10 triệu đồng nếu đối xử bất bình đẳng trong gia đình vì lý do giới tính

Nghị định 76/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2021 theo hướng điều chỉnh tăng mức phạt đối với nhiều vi phạm liên quan đến bình đẳng giới. Nghị định có hiệu lực từ hôm nay.

Theo đó, các hành vi: cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính; đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính bị phạt từ 5-10 triệu đồng (quy định cũ phạt 3-5 triệu đồng).

Hành vi đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính; áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định bị phạt 10-12 triệu đồng (quy định cũ phạt 5-7 triệu đồng).

Hành vi dùng vũ lực nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính bị phạt tiền 12-15 triệu đồng (quy định cũ phạt 7-10 triệu đồng).

Phạt đến 20 triệu đồng nếu cho người chưa đủ 18 tuổi vào vũ trường

Nghị định 87/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/5, quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã tăng mạnh mức xử phạt đối với hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, đặc biệt là hành vi kinh doanh không có giấy phép.

Cụ thể, kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng với cá nhân và từ 60-80 triệu đồng với tổ chức. Với dịch vụ vũ trường mức phạt từ 40-50 triệu đồng đối với cá nhân và từ 80-100 triệu đồng với tổ chức. So với quy định cũ, mức xử phạt đã tăng đáng kể.

Ngoài ra, nhiều hành vi vi phạm khác cũng bị xử phạt với mức cao hơn trước đối với cá nhân như phạt từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi đặt chốt cửa trong phòng hát, đặt thiết bị báo động trái quy định, không bảo đảm nội dung hình ảnh phù hợp hoặc không điều chỉnh giấy phép khi thay đổi thông tin; phạt từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi cho người chưa đủ 18 tuổi vào vũ trường, kinh doanh sai khung giờ hoặc sửa chữa, tẩy xóa giấy phép.