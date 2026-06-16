Lịch bay căn cứ là lịch bay công bố của người vận chuyển để đặt chỗ, bán vé cho hành khách, phiên bản cập nhật đến thời điểm 15h (giờ Hà Nội - thời điểm chốt dữ liệu) của ngày hôm trước ngày dự kiến khai thác.

Lịch bay căn cứ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của người vận chuyển để hành khách có thể tiếp cận được đối với các chuyến bay nội địa.

Chuyến bay bị chậm là chuyến bay có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với thời gian đi theo lịch bay căn cứ. Chuyến bay bị chậm kéo dài là chuyến bay bị chậm từ 4 giờ so với thời gian đi theo lịch bay căn cứ.

Theo quy định của Chính phủ, khi chuyến bay bị chậm, hãng hàng không có nghĩa vụ thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách và nêu lý do chuyến bay bị chậm.

Hãng hàng không cũng phải cập nhật thời gian dự kiến đi mới cho người khai thác cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách để hiển thị trên màn hình thông tin chuyến bay tại cảng hàng không với tần suất ít nhất 30 phút/lần.

Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Nếu chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng hàng không phải phục vụ nước uống hoặc cung cấp phiếu (voucher) có giá trị tương đương cho hành khách.

Trong phạm vi cung cấp dịch vụ, hãng còn có trách nhiệm chuyển đổi thời gian đi hoặc chuyển đổi hành trình để hành khách tới được điểm cuối của hành trình khi hành khách có yêu cầu, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách trong trường hợp chậm chuyến do lỗi của người vận chuyển.

Nếu chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hãng hàng không có nghĩa vụ phục vụ đồ ăn hoặc cung cấp phiếu (voucher) có giá trị tương đương.

Nếu chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, hãng có thêm nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng cho hành khách, đồng thời bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay.

Nếu chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên và chậm trong khoảng từ 7h đến trước 22h, hãng phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không. Trường hợp thời gian chậm trong khoảng từ 22h hôm trước đến trước 7h ngày hôm sau cũng phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hoặc giải pháp thay thế nếu được sự đồng ý của hành khách.

Các quy định về nghĩa vụ của người vận chuyển về bảo đảm ăn, uống, nghỉ cho hành khách chỉ áp dụng cho hành khách có vé, đã xác nhận chỗ và có mặt tại cảng hàng không.

Nghị định của Chính phủ cũng quy định trường hợp chậm chuyến có hành khách trên khoang, hãng hàng không phải phục vụ nước uống cho hành khách; bảo đảm thông gió, nhiệt độ trong khoang hành khách, đáp ứng nhu cầu vệ sinh cho hành khách.

Trong trường hợp hành khách cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp, người vận chuyển phải có biện pháp hỗ trợ y tế phù hợp với tình hình thực tế.

Nếu chuyến bay bị chậm quá 3 giờ và chưa xác định được thời gian đi, người vận chuyển phải cho hành khách xuống tàu bay, trừ trường hợp ảnh hưởng đến an toàn, an ninh.

Trường hợp chuyến bay bị hủy do lỗi của người vận chuyển, Chính phủ yêu cầu hãng hàng không cung cấp các phương án để hành khách xem xét và lựa chọn.

Một là chuyển đổi hành trình phù hợp cho hành khách hoặc chuyển sang chuyến bay khác để hành khách tới được điểm cuối của hành trình, miễn trừ điều kiện hạn chế về chuyển đổi hành trình hoặc chuyển đổi chuyến bay và phụ thu liên quan (nếu có) cho hành khách.

Hai là hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc hoàn trả tiền phần vé chưa sử dụng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.