Bộ Nội vụ hướng dẫn xử lý 2 trường hợp liên quan đến viên chức: tính thời gian giữ chức danh nghề nghiệp để xét thăng hạng và quy trình bổ nhiệm chức vụ quản lý đã thực hiện trước khi Nghị định số 259/2026 của Chính phủ có hiệu lực.

Ông Q. T. là viên chức quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã, được tuyển dụng năm 2006 và giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV. Năm 2015, ông tốt nghiệp đại học nhưng vẫn giữ hạng IV, đến tháng 6/2025 mới được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính hạng III, hiện hưởng hệ số lương 3,66.

Ông cho biết đơn vị đã được phê duyệt đề án vị trí việc làm có chỉ tiêu hạng II. Bản thân ông có bằng cao cấp lý luận chính trị, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có sáng kiến được công nhận.

Vì vậy, ông T. muốn biết thời gian giữ hạng IV từ năm 2015 đến tháng 6/2025, khi đã có bằng đại học, có được tính tương đương thời gian giữ hạng III để đủ điều kiện xét thăng hạng II hay không theo Thông tư số 05/2024 của Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành.

Việc thay đổi bậc nghề nghiệp được thực hiện theo quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Liên quan đến nội dung ông T. hỏi, Bộ Nội vụ cho biết khoản 2 Điều 7 Nghị định 232/2026 ngày 26/6 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm viên chức nêu rõ: viên chức được bố trí vào bậc nghề nghiệp phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ được giao. Viên chức được bố trí vào bậc nghề nghiệp nào thì được xếp lương tương ứng với bậc đó.

Việc thay đổi bậc nghề nghiệp không làm thay đổi vị trí việc làm viên chức đang đảm nhiệm và phải thực hiện theo quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức.

Bên cạnh đó, Nghị định số 259/2026 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã quy định việc bố trí vào vị trí việc làm và thay đổi bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm. Căn cứ Điều 58, Điều 59 và Điều 60 của nghị định này, Bộ Nội vụ đề nghị viên chức liên hệ cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được xem xét, giải quyết.

Như vậy, trong nội dung trả lời, Bộ Nội vụ chưa kết luận cụ thể về việc quy đổi thời gian giữ hạng IV sang thời gian giữ hạng III. Cơ quan này hướng dẫn người hỏi liên hệ cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được xem xét theo các quy định hiện hành.

Quy trình bổ nhiệm đã thực hiện trước khi nghị định có hiệu lực xử lý thế nào?

Một trường hợp khác, bà Nguyễn H. hỏi liệu việc bổ nhiệm viên chức quản lý đã thực hiện trước khi Nghị định số 259/2026 có hiệu lực có phải làm lại toàn bộ quy trình theo nghị định này hay không.

Trả lời nội dung trên, Bộ Nội vụ dẫn Nghị định số 259/2026 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đồng thời viện dẫn khoản 2 Điều 36 Quy định 377-QĐ/TW ngày 8/10/2025 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và công tác quy hoạch, bổ nhiệm.

Theo quy định này, sau khi có chủ trương, chậm nhất trong 30 ngày làm việc, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị phải hoàn thành quy trình nhân sự. Nếu quá thời hạn mà chưa hoàn thành, tập thể lãnh đạo có trách nhiệm giải trình rõ lý do.

Bộ Nội vụ cho biết trường hợp đã thực hiện quy trình bổ nhiệm trước ngày Nghị định số 259/2026 có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện. Nếu còn vướng mắc, bà H. cần liên hệ cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 58, Điều 59 và Điều 60 Nghị định số 259/2026 để được giải quyết theo thẩm quyền.