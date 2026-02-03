Doanh số xe tăng tốc ngoạn mục, hoàn thiện quy hoạch dòng xe

Cuộc chuyển dịch sang phương tiện xanh tại Việt Nam đang diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Trong đó, tốc độ tăng trưởng của thương hiệu Việt VinFast chính là minh chứng rõ ràng nhất. Theo công bố chính thức, trong năm 2025, VinFast đã bán ra 406.453 xe máy điện tại thị trường Việt Nam, tăng 473% so với năm 2024, dẫn đầu thị trường xe máy điện.

Trong cơ cấu doanh số, dòng Evo tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi ghi nhận hơn 250.000 xe đến tay khách hàng. Bên cạnh đó, các dòng xe như Feliz, Klara, Vento, Vero X, Theon cùng nhóm xe không cần bằng lái Motio, ZGoo, Flazz cũng đóng góp lớn vào kết quả chung.

Ở chiều ngược lại, theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số các dòng xe máy của 5 hãng Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM - hầu hết là xe máy xăng - chứng kiến đà giảm so với năm 2024.

Những gam màu trái ngược này cho thấy xu hướng chuyển dịch sang phương tiện xanh tại Việt Nam đang ngày càng rõ nét. Người dùng Việt đã rời bỏ tâm thế “thử cho biết” để xem xe điện là phương tiện chính trong đời sống đô thị.

Đà tăng thị phần của VinFast được dự báo sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong thời gian tới khi hãng xe Việt mới đây đã hoàn thiện quy hoạch tổng thể 3 dòng xe máy điện, bao gồm phổ thông - cao cấp - thể thao, đồng thời tiếp tục ra mắt 7 mẫu xe hoàn toàn mới nằm ở hai phân khúc cao cấp và thể thao. Những mẫu xe này đã nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực của cộng đồng người dùng với thiết kế hiện đại, sang trọng và thông số động cơ ấn tượng.

“Ở mảng xe ga cao cấp hay xe thể thao, trước đây gần như chưa có doanh nghiệp xe máy điện nào tham gia. Nay VinFast đã đi vào phân khúc này. Như vậy, xe xăng có gì thì xe điện có cái đó”, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng nhận định.

Chất lượng sản phẩm là chìa khóa cốt lõi

Về tác động, theo giới chuyên gia, việc VinFast đồng loạt bổ sung các mẫu xe máy điện ở phân khúc cao cấp và thể thao sẽ khiến thị trường xe máy thay đổi lớn. Trước đây, xe máy điện chủ yếu được nhìn nhận như phương tiện di chuyển gọn nhẹ, tiết kiệm và thân thiện môi trường. Tuy nhiên, với loạt sản phẩm mới, xe điện giờ đây không chỉ để “đi lại”, mà còn để thể hiện cá tính, thỏa mãn đam mê và phục vụ những nhóm khách hàng có yêu cầu cao hơn về trải nghiệm lái.

Đáng chú ý, phân khúc xe thể thao - nơi người dùng quan tâm tới tốc độ, cảm giác lái và thiết kế mạnh mẽ - từ lâu được coi là “lãnh địa bất khả xâm phạm” của xe xăng. Việc VinFast bước vào phân khúc này khẳng định rõ ràng xe máy điện có thể đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu mà xe xăng từng nắm giữ, thậm chí mở ra những trải nghiệm mới nhờ ưu thế của động cơ điện.

“VinFast đang hoàn thiện bức tranh ‘xe điện cho mọi nhà’ theo đúng nghĩa rộng, từ phương tiện phổ thông, xe học sinh, xe gia đình đến những mẫu xe cao cấp mang dấu ấn phong cách cá nhân”, anh Phùng Huy Chương, chuyên gia trong lĩnh vực phân tích thị trường nói.

Anh Chương cũng tin tưởng tiềm năng chiếm lĩnh phân khúc của các dòng sản phẩm mới bởi nền tảng chất lượng của VinFast đã được thị trường kiểm chứng. Ngay từ những sản phẩm đang có mặt trên thị trường trong phân khúc xe học sinh và xe phổ thông, người dùng đã được trải nghiệm hệ thống khung sườn được thiết kế chắc khỏe theo tiêu chuẩn khắt khe. Nhờ đó, xe có khả năng chịu tải tốt hơn, vận hành ổn định ngay cả khi đi đường xấu hay chở nặng.

Đặc biệt, bộ pin - “trái tim” đảm bảo tuổi thọ và độ an toàn của một chiếc xe điện cũng là yếu tố tạo cảm giác yên tâm cho người dùng Việt. Các dòng xe hiện hành của VinFast đều được trang bị pin LFP - công nghệ được giới chuyên môn đánh giá là an toàn nhất hiện nay, với tuổi thọ dài và ít suy hao hơn so với các công nghệ pin thông dụng khác.

Trong video “mổ xẻ” VinFast Evo200 do kênh Autodaily thực hiện tại một gara chuyên xe điện, anh Nam - một kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm - đã phân tích kỹ lưỡng cấu tạo và chất lượng pin LFP của mẫu xe này. Anh cho biết, cùng một thể tích nhưng pin LFP có thể tích trữ được nhiều năng lượng hơn, đồng thời cho dòng xả mạnh và ổn định, giúp xe vận hành đều ga từ đầu đến cuối hành trình, không bị “đuối” pin như những dòng xe máy điện sử dụng công nghệ cũ trên thị trường.

Ngoài ra, hệ thống pin và động cơ xe đều được thiết kế theo chuẩn chống nước quốc tế IP67, giúp xe máy điện VinFast trở thành phương tiện sẵn sàng đồng hành trong điều kiện đường phố Việt Nam - nơi mưa lớn, ngập cục bộ diễn ra thường xuyên. Sự an toàn, độ bền của pin xe máy điện VinFast còn thể hiện qua chế độ bảo hành chính hãng lên tới 6 năm cho xe, 8 năm cho pin, giúp người tiêu dùng an tâm tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng xe.

Đây là cơ sở để giới chuyên gia và người tiêu dùng tin rằng, loạt xe điện mới ở phân khúc cao cấp và thể thao, cùng với các dòng sản phẩm hiện có, sẽ tiếp tục chinh phục hàng triệu khách hàng trong giai đoạn tới.

“VinFast đang làm được điều khá thú vị là định vị lại xe máy điện như một ‘lifestyle product’, chứ không chỉ là phương tiện xanh. Câu chuyện từ 2026 trở đi sẽ không còn là ‘xe điện có đi được không’ mà là ‘xe điện hợp gu ai’”, reviewer Trần Nhật Nguyên đánh giá.

(Nguồn: VinFast)