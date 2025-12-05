Phiến đá tái sinh nổi tiếng nằm trên ngọn núi thiêng Kailash ở Tây Tạng được nhiều người tin là có sức mạnh tái sinh hoặc kết nối với thế giới tâm linh. Bởi vậy trong năm qua, nơi này được đặt khá nhiều di ảnh của người đã khuất.

Theo SCMP, nam thanh niên Đậu Gia Kỳ (18 tuổi, quê ở Tân Nghi, tỉnh Giang Tô) vừa hoàn thành hành trình đi xuyên Trung Quốc từ Tân Nghi đến Lhasa (Tây Tạng) vào ngày 24/11.

Chỉ trong 11 ngày, cậu đã vượt quãng đường 4.800km bằng chính chiếc xe máy điện của mình. Hành trình tuổi trẻ liều lĩnh và đầy tự do ấy được Gia Kỳ ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của hàng nghìn người.

Khoảng 1 tuần, trước khi đến Lhasa, dưới một video của Gia Kỳ xuất hiện bình luận đặc biệt của một phụ nữ cùng quê.

"Cháu thật can đảm. Cháu có bị sợ độ cao không? Cháu sẽ đến phiến đá tái sinh chứ?". Người phụ nữ này hỏi và tiếp tục chia sẻ: "Cô là một người mẹ đã hiến tủy và tế bào gốc cho con trai mình, đã làm mọi thứ có thể để cứu nó, nhưng cuối cùng, cô vẫn mất con".

Người phụ nữ bày tỏ mong muốn được đến Tây Tạng bởi "đó là nơi gần trời nhất". Bà muốn đặt ảnh con trai ở đó, nhưng sức khoẻ không cho phép.

"Tôi rất ngưỡng mộ cháu. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé, cậu bé", bà nhắn nhủ.

Phiến đá tái sinh bà nhắc đến nằm ở khu vực quanh núi thiêng Kailash thuộc địa khu Ali, Tây Tạng - nơi có độ cao xấp xỉ 5.700m so với mực nước biển. Suốt năm qua, địa điểm này trở thành nơi nhiều người Trung Quốc tìm đến, để lại ảnh của người thân hoặc thú cưng đã mất như một cách gửi gắm tình yêu và nỗi nhớ lên chốn “gần trời”.

Cung điện Potala là biểu tượng của Tây Tạng, có ý nghĩa to lớn với những người hành hương. Ảnh: The Paper

Trước câu chuyện của người mẹ tội nghiệp, Gia Kỳ đáp lại: "Cô gửi cháu bức ảnh đi".

Người mẹ lập tức gửi tấm ảnh con trai - cậu bé có biệt danh Huyên Ninh. Dọc đường, Gia Kỳ tìm một cửa hàng để in ảnh, cẩn thận cất vào ba lô.

Ngày 24/11, tại Lhasa, Gia Kỳ đăng video giơ tấm ảnh Huyên Ninh trước quảng trường cung điện Potala - biểu tượng linh thiêng của Tây Tạng. Trong chú thích, cậu tiếc nuối: “Núi Kailash đã tạm đóng cửa vì giá lạnh nên tôi chưa thể hoàn thành tâm nguyện của cô ấy”.

Chứng kiến hành động của Gia Kỳ, người phụ nữ xúc động bày tỏ: "Tôi đã khóc suốt 1 ngày. Lần cuối cùng tôi cảm nhận được hạnh phúc là khi bác sĩ nói tế bào gốc của tôi phù hợp với con trai. Đã 6 năm kể từ khi con mất, tôi chưa từng thấy vui".

"Cảm ơn cháu, chàng trai. Cháu đã cho cô thấy tình yêu vĩ đại nhất trên đời. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cháu, chàng trai tử tế và dũng cảm", người phụ nữ nói.

Chàng trai đi xe máy điện vượt 4.800km hoàn thành tâm nguyện của người mẹ mất con. Ảnh: SCMP

Câu chuyện của chàng trai 18 tuổi nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc, nhận được vô số lời khen. Nhiều người gọi Gia Kỳ là “chàng trai đẹp nhất”, “người đàn ông đúng nghĩa”. Có người ngưỡng mộ: “Cậu là tấm gương của sự tử tế. Xin cúi đầu trước cậu”.