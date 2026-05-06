Đây tiếp tục là mảng đóng góp lợi nhuận và dòng tiền lớn nhất trong hệ sinh thái Tập đoàn Masan (HOSE: MSN). Khi MCH quay lại quỹ đạo tăng trưởng hai chữ số, triển vọng tăng trưởng, khả năng tạo tiền và dư địa hoàn vốn cho cổ đông của MSN cũng được củng cố rõ rệt trong năm 2026.

Quay lại quỹ đạo tăng trưởng hai chữ số

Theo kết quả kinh doanh mới nhất, doanh thu thuần quý I/2026 của Masan Consumer đạt 8.472 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 11,5%, tương ứng biên lợi nhuận 21,2%. Kết quả này giúp MCH đi đúng lộ trình hoàn thành kế hoạch tăng trưởng doanh thu cả năm từ 11% đến 15%.

Đáng chú ý, triển vọng nửa đầu năm sẽ còn tích cực hơn. Theo cập nhật từ Masan, dự kiến doanh thu của MCH trong 6 tháng đầu năm 2026 kỳ vọng tăng khoảng 21% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận sau thuế duy trì quanh mức 20%. Điều này cho thấy đà tăng trưởng của quý I không phải yếu tố ngắn hạn, mà đang tiếp tục được nối dài sang quý II.

Tăng trưởng của MCH cũng không đến từ một ngành hàng đơn lẻ mà lan tỏa trên nhiều trụ cột kinh doanh. Ngành hàng Gia vị tăng 17,1%, trong đó nước mắm tiếp tục là động lực chính và đóng góp khoảng 80% tăng trưởng của toàn ngành hàng. Thực phẩm tiện lợi tăng 13,9%, được hỗ trợ bởi xu hướng cao cấp hóa ngày càng rõ nét.

Mảng Hóa mỹ phẩm (HPC) tiếp tục là điểm sáng nổi bật khi tăng trưởng 34,2%, nhờ độ phủ ngày càng sâu của các thương hiệu Chanté và Homey. Mảng Kinh doanh Quốc tế tăng 11,3%, duy trì đà mở rộng tại các thị trường trọng điểm.

Song song với tăng trưởng doanh thu, chất lượng lợi nhuận tiếp tục duy trì vững chắc. Biên lợi nhuận gộp ổn định ở mức 46,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng vẫn ở vùng cao của ngành FMCG. Điều này phản ánh khả năng kiểm soát chi phí tốt, sức mạnh thương hiệu và cơ cấu sản phẩm tích cực của MCH.

Retail Supreme bước sang giai đoạn tạo doanh số và dòng tiền thực chất

Một trong những động lực quan trọng nhất phía sau sự tăng tốc của Masan Consumer là Retail Supreme, mô hình phân phối trực tiếp được số hóa, giúp doanh nghiệp tiếp cận sâu hơn tới mạng lưới bán lẻ truyền thống trên toàn quốc.

Hết quý I/2026, số điểm bán hoạt động đạt khoảng 500.000 điểm, tăng 2,3 lần so với trước khi triển khai Retail Supreme. Khoảng 57.000 điểm bán hiện phân phối từ sáu ngành hàng trở lên, tăng gấp đôi; đồng thời khoảng 50.000 điểm bán đang áp dụng các tiêu chuẩn trưng bày và thực thi tại cửa hàng của MCH, tăng 1,8 lần.

Những con số này cho thấy Retail Supreme không chỉ mở rộng độ phủ, mà còn nâng chất lượng tăng trưởng. Khi một điểm bán phân phối nhiều ngành hàng hơn, độ hiện diện tốt hơn và vận hành hiệu quả hơn, doanh thu trên từng điểm bán có thể tăng lên mà không cần mở rộng tương ứng về chi phí.

Thực tế, chi phí bán hàng trên doanh thu của MCH trong quý I duy trì tương đối ổn định so với cùng kỳ. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang mở rộng quy mô nhưng không làm phình cấu trúc chi phí. Khi doanh thu tăng thêm được hấp thụ trên nền chi phí ổn định, lợi nhuận và dòng tiền sẽ có xu hướng cải thiện nhanh hơn.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là chương trình khuyến khích nhà bán lẻ nhằm mở rộng độ phủ đa ngành hàng đang tạo ra hiệu quả hoàn vốn khoảng 12 lần chi phí đầu tư. Đây được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy Retail Supreme đã bước sang giai đoạn tạo giá trị thương mại thực chất, thay vì chỉ là đầu tư cho tương lai. Ngoài ra, việc mở rộng sang kênh tiêu dùng tại chỗ cũng được kỳ vọng hỗ trợ ngành hàng đồ uống tăng tốc trong các quý tới, đồng thời giúp MCH khai thác thêm nhiều dịp tiêu dùng mới.

Củng cố vai trò nền tảng giá trị và “cỗ máy” tạo tiền của MSN

Trong cấu trúc kinh doanh của Tập đoàn Masan, Masan Consumer không chỉ là một mảng tăng trưởng mà còn là nền tảng tạo lợi nhuận và dòng tiền cốt lõi. Với danh mục hàng tiêu dùng thiết yếu, thương hiệu mạnh, biên lợi nhuận cao và nhu cầu ổn định, MCH đóng vai trò trung tâm trong việc duy trì sức khỏe tài chính của toàn hệ sinh thái.

Điều này càng có ý nghĩa khi MSN đang bước vào giai đoạn nhiều động lực cùng hội tụ: WinCommerce tiếp tục mở rộng có lợi nhuận, Masan MEATLife tăng tốc, Phúc Long cải thiện hiệu quả và Masan High-Tech Materials hưởng lợi từ chu kỳ hàng hóa thuận lợi. Trong bức tranh đó, MCH vẫn là trụ cột tạo tiền quan trọng nhất, giúp tập đoàn có thêm nguồn lực để tái đầu tư tăng trưởng và giảm đòn bẩy tài chính.

Theo cập nhật mới nhất, MSN kỳ vọng tạo ra khoảng 6.200 tỷ đồng dòng tiền hoạt động trong nửa đầu năm 2026, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ. Việc MCH tăng trưởng đúng tiến độ ngay từ đầu năm không chỉ giúp giảm lo ngại về khả năng hoàn thành kế hoạch 2026, mà còn củng cố niềm tin rằng tăng trưởng của MSN trong chu kỳ mới sẽ đi kèm chất lượng lợi nhuận và khả năng tạo tiền tốt hơn.

Trong bối cảnh sức mua nội địa dần phục hồi và xu hướng nâng cấp tiêu dùng tiếp tục diễn ra, Masan Consumer không chỉ quay lại quỹ đạo tăng trưởng, mà đang chuyển mình thành một nền tảng tăng trưởng chất lượng cao hơn. Khi quy mô, hiệu quả và dòng tiền cùng hội tụ, vai trò của MCH sẽ không chỉ dừng ở một công ty hàng tiêu dùng, mà trở thành nền tảng định hình giá trị dài hạn cho toàn bộ hệ sinh thái Masan.

(Nguồn: Masan Consumer)