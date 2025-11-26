Khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng và nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng cao, nhà đầu tư cá nhân đang đứng trước câu hỏi: Đầu tư thế nào để có thể gia tăng tài sản, bắt nhịp với đà tăng trưởng của kinh tế? Tại Investment Conference - Hội thảo Đầu tư 2025, Manulife Investments (Việt Nam) đã đưa ra xu hướng đầu tư của tương lai: Quỹ mở.

Đạt mục tiêu chủ động trong đầu tư

Năm 2025, nhiều loại tài sản đều ghi nhận mức tăng đáng kể: giá vàng liên tục lập đỉnh mới, bất động sản có dấu hiệu phục hồi. Đặc biệt, thị trường chứng khoán sau khi tạo đáy năm 2022-2023 đã phục hồi mạnh với mức tăng của VN-Index trong 10 tháng đầu 2025 là 29,5%.

Bên cạnh đó, kinh tế vĩ mô duy trì diễn biến tích cực, với GDP dự kiến 2025 hơn 8%, cùng mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030. Đặc biệt, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 10/2025 đã mang đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Bối cảnh này mở ra cơ hội nhưng cũng đi kèm không ít thách thức: biến động tỷ giá, hoạt động bán ròng của khối ngoại và xu hướng tăng nóng của nhiều tài sản... Điều này đòi hỏi nhà đầu tư cá nhân cần có chiến lược phân bổ tài sản hợp lý để vừa nắm bắt cơ hội, vừa kiểm soát tốt rủi ro.

Bà Trần Thị Kim Cương - Tổng Giám đốc Manulife Investments (Việt Nam)

Trong bối cảnh đó, Quỹ mở được xem là lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư cá nhân. Khi tham gia Quỹ mở, nhà đầu tư sẽ sở hữu danh mục đa dạng và được đội ngũ chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm quản lý cũng như có thể linh hoạt điều chỉnh tỷ trọng tài sản tùy theo diễn biến thị trường, giúp cân bằng cơ hội và kiểm soát rủi ro.

Bà Trần Thị Kim Cương - Tổng Giám đốc Manulife Investments (Việt Nam) chia sẻ: "Điều quan trọng trong đầu tư không chỉ là gia tăng giá trị tài sản mà còn đạt được sự chủ động khi đầu tư và hướng đến một cuộc sống chất lượng, an nhiên hơn. Quỹ mở là một công cụ giúp nhà đầu tư đạt được điều đó".

Phân bố tài sản theo mô hình “đội bóng”

Thông thường, trong mỗi chu kỳ kinh tế sẽ có những loại tài sản tăng trưởng nhanh hơn các tài sản khác. Để giúp nhà đầu tư có được bức tranh tổng quát về việc cân bằng giữa tăng trưởng tài sản và kiểm soát rủi ro, bà Cương chia sẻ cách phân bổ tài sản theo mô hình đội bóng, với ba lớp: hậu vệ, tiền đạo và tiền vệ.

Hậu vệ - lớp phòng thủ là những tài sản có mức lợi nhuận thấp nhưng rủi ro cũng thấp, với mục tiêu chính là đảm bảo tính an toàn cho tài sản, bao gồm: bảo hiểm nhân thọ, tiền gửi, vàng.

Tiền đạo - lớp tấn công là những tài sản có khả năng sinh lời cao đến rất cao nhưng rủi ro cũng cao tương ứng, có thể kể đến như: tự kinh doanh, tự đầu tư cổ phiếu, bất động sản và đầu tư tài sản bằng tiền vay.

Tiền vệ - lớp linh hoạt, là “trái tim” của danh mục, mang lại mức sinh lời vừa phải và rủi ro không cao. Quỹ mở là tài sản như thế.

Bà Cương cho biết: “Các Quỹ mở Manulife đã và đang mang lại mức lợi nhuận bình quân hàng năm từ 11 - 14%/ năm trong 5 năm gần nhất. Điều quan trọng là độ linh hoạt của Quỹ mở rất cao, giống như một tiền vệ có thể “tấn công” khi thị trường thuận lợi và “phòng thủ” lúc thị trường biến động”.

Quỹ mở là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhà đầu tư cá nhân trong giai đoạn mới

Vị CEO Manulife Investments cũng nhấn mạnh: “Không một trận bóng nào chỉ có mỗi tiền đạo tấn công mà thiếu hậu vệ hay tiền vệ. Tài sản cũng vậy, nếu chỉ chọn loại sinh lời cao mà bỏ qua sự an toàn, nhà đầu tư sẽ dễ rơi vào rủi ro khi thị trường đảo chiều. Đầu tư hiệu quả nằm ở sự hài hòa giữa tấn công và phòng thủ, cũng như đội hình trận bóng, với chiến lược linh hoạt tuỳ theo thế trận, mới là bí quyết để chiến thắng”.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, trong điều kiện triển vọng kinh tế tích cực, thị trường được nâng hạng, lợi nhuận doanh nghiệp cao, cùng chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, là những yếu tố thuận lợi mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư cá nhân. Đây cũng là thời điểm phù hợp để nhà đầu tư có thể xem lại danh mục, đa dạng hoá tài sản và phân bổ một cách hợp lý vào các kênh đầu tư có tính kỷ luật, minh bạch, quản trị rủi ro tốt, như các Quỹ mở.

(Nguồn: Manulife)