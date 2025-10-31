Đô thị kiểu mẫu được quy hoạch bài bản

Trước khi được lựa chọn là trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Gia Lai, Quy Nhơn đã sở hữu tiềm lực kinh tế vững chắc nhờ vị trí chiến lược. Hậu sáp nhập, sự thay đổi về vai trò tiếp tục thúc đẩy sự phát triển toàn diện của kinh tế - xã hội tại địa phương, đồng thời kéo theo nhu cầu nhà ở gia tăng mạnh từ đội ngũ cán bộ, doanh nhân và giới chuyên gia.

Dù vậy, nhiều năm qua, Quy Nhơn vẫn thiếu vắng những đô thị được quy hoạch bài bản, thể hiện được tầm vóc của một vùng đất đang vươn mình thành đầu tàu của tỉnh. Thực tế, phần lớn khu dân cư mới chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú, trong khi thế hệ cư dân thành thị mới lại tìm kiếm không gian sống giàu bản sắc, nơi họ vừa gìn giữ nếp sinh hoạt quen thuộc, vừa tận hưởng nhịp sống năng động của thời đại mới.

Quy Nhơn Iconic ra đời để lấp đầy khoảng trống ấy. Với định vị là một đô thị kiểu mẫu, dự án được kiến tạo theo chuẩn mực mới: quy hoạch đồng bộ, kiến trúc tinh tế, tiện ích toàn diện và hướng đến cộng đồng cư dân văn minh.

Quy Nhơn Iconic là dự án đô thị hiếm hoi ở Quy Nhơn được quy hoạch đồng bộ, bài bản. Ảnh minh họa: Realty Holdings

Lấy cảm hứng từ hình ảnh “Làng Sông Phố Biển”, Quy Nhơn Iconic tái hiện bản sắc địa phương bằng ngôn ngữ kiến trúc giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa bản địa và phong cách thanh lịch của đô thị chuẩn quốc tế. Chưa kể, vị trí tứ cận hiếm có: cận giang (giáp sông Hà Thanh) - cận lộ (mặt tiền Quốc lộ 19) - cận thị (gần chợ, TTTM) - cận hải (15 phút di chuyển tới biển Quy Nhơn), cũng giúp dự án dễ dàng kết nối giao thương và mang đến không gian sống giàu vượng khí - yếu tố được giới đầu tư và tầng lớp tinh hoa đánh giá cao.

Bên cạnh đó, toàn bộ dự án được triển khai trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ: từ giao thông, cấp thoát nước, đến hệ thống phòng cháy chữa cháy…; tất cả đều tuân theo chuẩn đô thị hiện đại. Cùng với đó, tỷ lệ mảng xanh và tiện ích công cộng tại Quy Nhơn Iconic chiếm đến 60% diện tích, đảm bảo cư dân được sống trong không gian sinh thái trong lành, an toàn và kết nối.

Đặc biệt, hạ tầng xã hội như trường học, khu thể thao, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, công trình công cộng được quy hoạch bài bản ngay trong nội khu – điều hiếm thấy ở các dự án cùng khu vực.

Sân Pickleball thuộc dự án Quy Nhơn Iconic. Ảnh: Realty Holdings

Nói về lý do lựa chọn Quy Nhơn Iconic thay vì đất nền tự do, chị Đ.P.H (39 tuổi, Gia Lai), một nhà đầu tư lâu năm cho hay hạ tầng, tiện ích đóng vai trò then chốt: “Không nhiều nơi ở Quy Nhơn, nhất là các dự án dân cư, được tích hợp đa dạng tiện ích như Quy Nhơn Iconic. Ở đây có sự tiện nghi, hiện đại của một thành phố lớn, nhưng không khí lại trong lành, yên bình như ở ngoại ô”.

Hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh - 50 trải nghiệm ngay bên thềm nhà

Khác với những dự án chỉ tập trung vào hình thức hay số lượng, hạ tầng tiện ích tại Quy Nhơn Iconic được kiến tạo theo chuẩn mực sống của một đô thị kiểu mẫu, phong phú từ tiện ích rèn luyện sức khỏe thể chất - tinh thần, vui chơi giải trí đến giáo dục, học tập, để cư dân không chỉ an cư mà còn tận hưởng một cuộc sống đủ đầy ngay bên thềm nhà.

Dự án Quy Nhơn Iconic sở hữu 6 tổ hợp với 50 tiện ích cao cấp, bao gồm: Tổ hợp công viên trung tâm, Tổ hợp công viên bờ sông dài 2km, Tổ hợp giáo dục quốc tế, Tổ hợp thương mại, Tổ hợp công viên nội khu và Đại lộ Iconic.

Tổ hợp công viên trung tâm hội tụ hàng loạt tiện ích thể thao, phục vụ nhu cầu “sống khỏe - sống kết nối” của thế hệ cư dân mới. Ảnh phối cảnh dự án: Realty Holdings

Đặc biệt, ngày 25/10/2025 sân pickleball thuộc dự án khai trương, đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi tiện ích “50 trải nghiệm sống” mà Quy Nhơn Iconic đang triển khai. Ngoài cư dân nội khu, sân pickleball còn mở cửa chào đón cộng đồng dân cư khu vực. Ngay khi vừa khai trương, ngày 26/10/2025 vừa qua, tại đây cũng đã diễn ra giải đấu giao hữu kết nối các câu lạc bộ Pickleball của địa phương, mang đến không khí vô cùng sôi động. Dự kiến sân pickleball Quy Nhơn Iconic sẽ thường xuyên tổ chức giải đấu giao hữu, hướng đến mục tiêu xây dựng không gian thể thao cộng đồng, khuyến khích lối sống lành mạnh.

Buổi khai trương sân Pickleball diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi. Ảnh: Realty Holdings

Theo nhà phát triển dự án Realty Holdings, trong tương lai, sẽ đưa vào vận hành hàng loạt hạng mục như công viên trung tâm, clubhouse, hồ bơi Olympic, sân chơi trẻ em, khu cà phê ven sông, quảng trường cộng đồng và hệ thống giáo dục nội khu… đáp ứng nhu cầu về một không gian sống đa trải nghiệm, cân bằng giữa tiện nghi và thiên nhiên.

Sân pickleball thường xuyên tổ chức giải đấu giao hữu. Ảnh: Realty Holdings

