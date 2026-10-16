Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 yêu cầu Quỹ tín dụng nhân dân Đông Minh chấm dứt việc nhân viên nhận tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản của khách hàng qua tài khoản cá nhân để trả nợ gốc, lãi vay.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 vừa công bố Kết luận thanh tra Quỹ tín dụng nhân dân Đông Minh, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Theo kết luận, hoạt động cho vay của quỹ còn một số tồn tại. Cụ thể, lãi suất và thời điểm áp dụng không đúng theo thông báo thay đổi lãi suất tiền vay do quỹ ban hành. Việc xác định thời hạn cho vay chưa phù hợp với chu kỳ kinh doanh, khả năng thu hồi vốn thực tế và khả năng trả nợ của khách hàng.

Cơ quan thanh tra còn chỉ ra rằng một số tờ trình thẩm định đánh giá sơ sài khả năng đáp ứng các điều kiện vay vốn của khách hàng, một số khoản vay thẩm định nguồn thu nhập dùng để trả nợ không đúng thực tế.

692 giao dịch hơn 16,5 tỷ đồng trả nợ qua tài khoản cá nhân tại một quỹ tín dụng. Ảnh minh họa: NT

Đáng chú ý, qua kiểm tra tài khoản thanh toán của Quỹ tín dụng nhân dân Đông Minh mở tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, cơ quan thanh tra ghi nhận từ 1/1/2025 đến 31/7/2026, có 692 giao dịch, tổng số tiền hơn 16,5 tỷ đồng chuyển khoản từ tài khoản cá nhân của cán bộ nhân viên (CBNV) quỹ vào tài khoản của quỹ mở tại ngân hàng để trả nợ gốc, lãi tiền vay thay khách hàng.

Theo giải trình của quỹ, trong một số trường hợp, khách hàng mang tiền mặt đến trả nợ nhưng nhân viên cần tiền mặt nên nhận tiền của khách hàng rồi dùng tài khoản cá nhân chuyển tiền trả nợ vào tài khoản của quỹ.

Ở các trường hợp khác, trong quá trình đôn đốc thu hồi nợ, nhân viên nhận tiền mặt hoặc nhận tiền khách hàng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân rồi chuyển tiếp vào tài khoản của quỹ để trả nợ thay khách hàng.

Thanh tra nhận định việc nhân viên nhận tiền của khách hàng qua tài khoản cá nhân rồi chuyển vào tài khoản của quỹ làm giảm tính minh bạch trong công tác thu nợ, tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp, thất thoát tiền và bị lợi dụng chức vụ để thực hiện hành vi sai phạm.

Do đó, cơ quan thanh tra yêu cầu chấm dứt ngay việc CBNV quỹ nhận tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản của khách hàng qua tài khoản cá nhân để trả nợ hộ gốc, lãi vay nhằm ngăn ngừa rủi ro đạo đức, có thể bị chiếm dụng vốn, nguy cơ tranh chấp, khiếu nại ảnh hưởng đến uy tín của quỹ.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác thẩm định, đặc biệt là thẩm định nguồn trả nợ và tài sản bảo đảm. Việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay còn mang tính hình thức, hồ sơ không lưu đầy đủ tài liệu chứng minh khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích đã thỏa thuận.

Cơ quan thanh tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân Đông Minh số tiền 5 triệu đồng; đồng thời đưa ra các khuyến nghị đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và bộ phận kiểm toán nội bộ của quỹ.

Tại thời điểm 31/7/2026, quỹ có 1.920 thành viên, 100% là thành viên cá nhân; tổng tài sản đạt hơn 177,8 tỷ đồng, vốn điều lệ 9,012 tỷ đồng, vốn huy động tiền gửi 161 tỷ đồng, dư nợ cho vay 141,4 tỷ đồng, chênh lệch thu chi đạt 729 triệu đồng.