Quỹ tín dụng giáo viên Hàn Quốc (Korean Teachers' Credit Union - KTCU) được hình thành từ tiền đóng góp hằng tháng của giáo viên tiểu học, trung học và nhân viên hành chính trường học. Việc sử dụng nguồn quỹ này để đầu tư vào thị trường giáo dục tư nhân đang vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích.

Theo thông tin từ văn phòng nghị sĩ Jin Sun-mi (Đảng Dân chủ Hàn Quốc) công bố ngày 15/10, trong 10 năm qua, Quỹ tín dụng giáo viên đã chi khoảng 8,5 tỷ won (khoảng 157 tỷ đồng) để mua cổ phiếu liên quan đến giáo dục tư nhân. Cụ thể, năm 2019 quỹ mua 2,6 tỷ won cổ phiếu của Icecream Edu, và trong giai đoạn 2020-2022 tiếp tục đầu tư 5,9 tỷ won vào Megastudy Education.

Học sinh một trường tiểu học ở đảo Jeju gửi tặng giáo viên thư, thiệp. Ảnh: Yonhap

Icecream Edu là công ty cung cấp học liệu số và nền tảng học trực tuyến Icecream Home Run, hướng đến trẻ em mầm non và học sinh tiểu học, THCS, với hơn 1,3 triệu người dùng. Trong khi đó, Megastudy Education là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục tư nhân tại Hàn Quốc, nổi tiếng với hệ thống bài giảng trực tuyến luyện thi đại học, trường nội trú ôn thi lại và trung tâm luyện thi chuyển tiếp đại học.

Khoản đầu tư nói trên được trích từ phần quỹ đóng góp hằng tháng của giáo viên, dao động từ 30.000 đến 250.000 won mỗi người. Tuy nhiên, kết quả đầu tư không như kỳ vọng.

Theo The Chosun Daily, Quỹ tín dụng giáo viên đã bán toàn bộ cổ phiếu Icecream Edu vào năm 2020, sau một năm nắm giữ, và thu lãi 95 triệu won (tương đương lãi 3,7%). Nhưng đến năm 2022, khi bán cổ phiếu Megastudy Education, quỹ lại lỗ khoảng 500 triệu won (tương đương -8%). Tính chung, các khoản đầu tư vào doanh nghiệp giáo dục tư nhân khiến quỹ thiệt hại khoảng 405 triệu won (khoảng 7,5 tỷ đồng).

Trong bối cảnh giáo dục công lập Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn do “cơn sốt” học thêm và giáo dục tư nhân, nhiều ý kiến cho rằng Quỹ tín dụng giáo viên không nên đầu tư vào lĩnh vực này.

Nghị sĩ Jin Sun-mi nhận định: “Việc Quỹ tín dụng giáo viên - tổ chức được lập ra nhằm nâng cao phúc lợi cho giáo viên và phát triển giáo dục - lại đầu tư vào thị trường giáo dục tư nhân là điều đi ngược với mục tiêu ban đầu”.

Bà cho rằng cần xem xét lại chính sách quản lý quỹ, trong đó có việc hạn chế đầu tư vào một số ngành nghề nhất định.