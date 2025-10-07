Chính sách đặc thù cho giáo viên TPHCM

Hiện nay thu nhập của giáo viên công lập ở TPHCM khá cao. Ngoài lương và các chế độ theo quy định của nhà nước, giáo viên còn nhận thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND thành phố thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù.

Cách đây 7 năm, HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết 03 quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý.

Năm 2018, hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ. Đây là mức lương đã bao gồm cả phần tăng lương theo lộ trình của Chính phủ.

Năm 2019, hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Năm 2020, hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Sau đó, HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND quy định về chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (có hiệu lực từ ngày 29/9/2023). Trong đó quy định, đối với 5 tháng cuối năm 2023, các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo hệ số căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ: Hệ số chi thu nhập tăng thêm tối đa là 0,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ.

Còn theo Nghị quyết 185/2023 HĐND TPHCM ban hành về dự toán thu ngân sách nhà nước và thu chi ngân sách năm 2024 thì hệ số chi thu nhập tăng thêm tối đa áp dụng cho năm 2024 là 1,5 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ.

Giáo viên và học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Mới nhất, nghị quyết 27/2025/NQ-HĐND ban hành ngày 28/8/2025 quy định chi thu nhập tăng thêm tối đa 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ.

Cách tính thu nhập tăng thêm của giáo viên TPHCM

Mức thu nhập tăng thêm/tháng = (Hệ số lương + Hệ số phụ cấp chức vụ nếu có) x 2.340.000 đồng (mức lương cơ sở) x 1,8 (hệ số thu nhập tăng thêm).

Trong đó 2.340.000 đồng là mức lương cơ sở có hiệu lực từ 1/7/2024.

Với cách tính này thì một giáo viên mầm non hạng III, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm từ 8,85 triệu đồng/tháng (bậc 1, hệ số 2,1) đến 20,5 triệu đồng/tháng (bậc 10, hệ số 4,89).

Một giáo viên mầm non hạng II, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm từ 9,85 triệu đồng/tháng (bậc 1, hệ số 2,34) đến 20,9 triệu đồng/tháng (bậc 9, hệ số 4,98).

Giáo viên mầm non hạng I, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm từ 16,8 triệu (bậc 1, hệ số 4) đến 26,87 triệu (bậc 8, hệ số 6,38).

Trong khi đó, đối với giáo viên tiểu học, THCS, THPT hạng III, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm là 9,85 triệu đồng/tháng (bậc 1, hệ số 2,34) đến 20,9 triệu đồng/tháng (bậc 9, hệ số 4,98).

Giáo viên tiểu học, THCS, THPT hạng II, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm là 16,8 triệu đồng/tháng (bậc 1, hệ số 4) đến 26,87 triệu đồng/tháng (bậc 8, hệ số 6,38).

Giáo viên tiểu học, THCS, THPT hạng I, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm là 18,5 triệu đồng/tháng (bậc 1, hệ số 4,4) đến 28,5 triệu đồng/tháng (bậc 8, hệ số 6,78).

Thời gian thực hiện chính sách

Chính sách chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27/2025/NQ-HĐND được thực hiện từ 1/7/2025 đến hết thời gian thí điểm Nghị quyết 98/2023/QH15. Thu nhập tăng thêm ở TPHCM được chi theo quý (3 tháng/lần).

Như vậy, từ quý III/2025, giáo viên TPHCM sẽ được nhận thu nhập tăng thêm theo hệ số mới. Hiện nay, các trường đang chờ hướng dẫn cụ thể của thành phố để tính toán khoản thu nhập tăng thêm cho quý này.