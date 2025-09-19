Theo dự thảo, ở mỗi cấp học mầm non và phổ thông, giáo viên được chia làm 3 nhóm: giáo viên, giáo viên chính, giáo viên cao cấp; thay cho các bậc III, II, I như hiện nay.

Bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên mầm non:

Viên chức giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non công lập, đạt tiêu chuẩn đạo đức và trình độ đào tạo, sẽ được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp với bảng lương (theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP) như sau:

- Giáo viên mầm non (hạng III hiện nay) - Mã số V.07.02.26: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,1 đến 4,89,

- Giáo viên mầm non chính (hạng II hiện nay) - Mã số V.07.02.25: Hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98.

- Giáo viên mầm non cao cấp (hạng I hiện nay) - Mã số V.07.02.24: Hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến 6,38.

Giáo viên mầm non chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại Luật Nhà giáo, áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến 4,06.

Bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên tiểu học

Viên chức giảng dạy tại cơ sở giáo dục tiểu học công lập, đạt tiêu chuẩn đạo đức và trình độ đào tạo, sẽ được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp với bảng lương (theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP) như sau:

- Giáo viên tiểu học (hạng III hiện nay) - Mã số V.07.03.29: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98.

- Giáo viên tiểu học chính (hạng II hiện nay) - Mã số V.07.03.28 đối với giáo viên tiểu học hạng II: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến 6,38.

- Giáo viên tiểu học cao cấp (hạng I hiện nay) - Mã số V.07.03.27: Hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm A3.2, từ hệ số lương 5,75 đến 7,55.

Giáo viên tiểu học chưa đạt trình độ chuẩn được đào tạo, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên trung học cơ sở

Viên chức giảng dạy tại cơ sở giáo dục trung học cơ sở công lập, đạt tiêu chuẩn đạo đức và trình độ đào tạo, sẽ được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp với bảng lương (theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP) như sau:

- Giáo viên trung học cơ sở (hạng III hiện nay) - Mã số V.07.04.32: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98;

- Giáo viên trung học cơ sở chính (hạng II hiện nay) - Mã số V.07.04.31: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến 6,38.

- Giáo viên trung học cơ sở cao cấp (hạng I hiện nay) - Mã số V.07.04.30: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm A3.2, từ hệ số lương 5,75 đến 7,55.

Bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên trung học phổ thông

Viên chức giảng dạy tại cơ sở giáo dục trung học phổ thông, đạt tiêu chuẩn đạo đức và trình độ đào tạo, sẽ được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp với bảng lương (theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP) như sau:

- Giáo viên trung học phổ thông (hạng III hiện nay) - Mã số V.07.05.15: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến 4,98.

- Giáo viên trung học phổ thông chính (hạng II hiện nay) - Mã số V.07.05.14: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến 6,78.

- Giáo viên trung học phổ thông cao cấp (hạng I hiện nay) - Mã số V.07.05.13: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm A3.2, từ hệ số lương 5,75 đến 7,55.

Ảnh: Bảo Kiến.

Trao đổi với VietNamNet sáng 19/9, TS Vũ Minh Đức, Cục trưởng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho hay, đây là dự thảo thông tư mới cốt để xác định giáo viên, giảng viên sẽ được bổ nhiệm vào ngạch viên chức nào và ứng với ngạch đó là mức lương cơ bản của viên chức như đối với các ngành nghề khác. "Còn lương nhà giáo sẽ có hệ số 'đặc thù' riêng quy định trong Nghị định về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp, chính sách hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo. Chứ không quy định ở thông tư này", ông Đức nói.

Hiện, Bộ GD-ĐT đang tham mưu Chính phủ xây dựng Nghị định này.

Trước đó, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho hay, Bộ cũng đang hoàn thiện dự thảo quy định chi tiết về tiền lương, phụ cấp và các chính sách thu hút, hỗ trợ nhà giáo. Theo đó, dự kiến tiền lương cơ bản của tất cả nhà giáo đều tăng, tăng thêm ít nhất khoảng 2 triệu đồng, nhiều nhất có thể lên tới 5-7 triệu đồng/người/tháng. Tiền tăng thêm này chỉ tính với lương cơ bản, chưa tính với các loại phụ cấp khác.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đang xây dựng Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo, trong đó có quy định về nội dung, hình thức tuyển dụng nhà giáo. Theo dự kiến, việc tuyển dụng sẽ gồm 2 vòng thi, tương thích với quy định về tuyển dụng viên chức hiện nay. Tuy nhiên, vòng 2 - về chuyên môn, nghiệp vụ - sẽ được thiết kế khác biệt, bám sát quy trình thực tế của hoạt động dạy học và giáo dục, bảo đảm đánh giá đúng năng lực sư phạm, kỹ năng nghề nghiệp của ứng viên ở từng cấp học, từng trình độ đào tạo.