Quỹ Toyota Việt Nam (TVF) phối hợp cùng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội vừa chính thức thông báo tuyển sinh Khóa 6 của Chương trình Học bổng dạy nghề Toyota dành cho học sinh tốt nghiệp THPT trên phạm vi cả nước.

Sau 5 khóa triển khai thành công, chương trình tiếp tục được duy trì và mở rộng, dự kiến tuyển sinh thêm 25 học viên cho Khóa 6 (giai đoạn 2026-2028).

Chương trình cũng nhận được sự đồng hành của hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc, nhằm gia tăng cơ hội thực tập, học tập, việc làm cho học viên sau khi ra trường.

Được triển khai từ năm 2016, Học bổng dạy nghề Toyota là một trong những hoạt động trọng điểm của Quỹ Toyota Việt Nam trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực. Không chỉ hỗ trợ tài chính, chương trình còn hướng đến mục tiêu tạo nền tảng nghề nghiệp vững chắc, giúp học viên có thêm kiến thức, kỹ năng và cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao ngày càng gia tăng. Việc đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề, bắt kịp sự thay đổi của công nghệ mới được xem là yếu tố quan trọng. Đây cũng là lý do Quỹ Toyota Việt Nam duy trì và phát triển chương trình trong suốt nhiều năm qua.

Theo thông tin từ chương trình, đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THPT trên cả nước, có kết quả học tập tốt nhưng gặp khó khăn về điều kiện kinh tế, không đủ khả năng chi trả chi phí học tập, sinh hoạt. Thông qua chương trình, các em sẽ có cơ hội theo học trong môi trường đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ ô tô, đồng thời giảm bớt áp lực tài chính cho gia đình.

Học viên tham gia sẽ được hưởng nhiều hỗ trợ thiết thực như: Miễn toàn bộ học phí trong 2 năm học, bố trí chỗ ở miễn phí tại ký túc xá trong suốt thời gian theo học, đồng thời được tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm thêm, địa điểm thực tập và kết nối cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Ngoài các nội dung đào tạo nền tảng như: Kỹ thuật ô tô, tiếng Anh, công nghệ thông tin và kỹ năng mềm, học viên còn được tiếp cận chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Toyota.

Một trong những điểm nổi bật của Học bổng dạy nghề Toyota là mô hình đào tạo tích hợp giữa kiến thức nghề nghiệp và kỹ năng thực tiễn. Nội dung học tập được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa chương trình đào tạo trung cấp chuyên ngành Công nghệ Ô tô của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cùng Chương trình đào tạo kỹ thuật Toyota (T-TEP).

Đáng chú ý, chương trình năm nay tiếp tục cập nhật các nội dung đào tạo liên quan đến công nghệ xe Hybrid Electric, nhằm đáp ứng xu hướng phát triển mới của ngành công nghiệp ô tô. Trong những năm gần đây, các dòng xe sử dụng công nghệ Hybrid Electric ngày càng phổ biến trên thị trường Việt Nam cũng như thế giới, kéo theo nhu cầu về nguồn nhân lực có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực này.

Không dừng lại ở kiến thức lý thuyết, chương trình còn chú trọng nâng cao trải nghiệm thực tế cho học viên thông qua các chuyến tham quan doanh nghiệp, thực tập tại hệ thống đại lý Toyota cũng như các cơ sở sản xuất liên quan. Mô hình đào tạo này giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận môi trường làm việc thực tế, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tích lũy kinh nghiệm trước khi chính thức bước vào thị trường lao động.

Sau 5 khóa, Học bổng dạy nghề Toyota đã tiếp sức cho 106 học viên khó khăn theo đuổi học nghề, trong đó nhiều người đã có việc làm ổn định sau tốt nghiệp.

Bên cạnh chương trình học bổng dạy nghề, Quỹ Toyota Việt Nam trong nhiều năm qua cũng triển khai hàng loạt hoạt động xã hội hướng đến cộng đồng. Tiêu biểu có thể kể đến chương trình Học bổng Vòng tay nhân ái dành cho con em nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông; xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao; triển khai dự án nước sạch; xây dựng và cải tạo nhà vệ sinh tại trường học ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, Quỹ Toyota Việt Nam còn tổ chức trao tặng áo phao cứu sinh cho người dân và học sinh tại các địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, góp phần nâng cao an toàn cho cộng đồng.

Thông qua những dự án thiết thực và bền bỉ, Quỹ Toyota Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và mở rộng cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Thu Loan