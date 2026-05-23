Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7 và áp dụng với đối tượng tuyển sinh từ năm 2025 trở đi; thời điểm cấp học bổng được tính từ ngày 1/9/2026.

Nghị định được ban hành nhằm triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ cao và các ngành có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chính sách học bổng áp dụng đối với sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh theo học các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược tại các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật.

Theo nghị định, chính sách học bổng được áp dung cho chương trình đào tạo tài năng; chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn; các chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Danh mục ngành được hưởng chính sách gồm nhiều lĩnh vực quan trọng như: Toán học, Sinh học, Thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, vật lí kỹ thuật, kỹ thuật vật liệu, kỹ thuật mỏ, xây dựng và nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật khác phục vụ phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược của quốc gia.

Học sinh dự ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ năm 2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý là mức học bổng dành cho người học thuộc các ngành ưu tiên này.

Theo quy định, đối với sinh viên đại học, mức học bổng từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng/tháng tùy nhóm ngành và chương trình đào tạo.

Đối với học viên trình độ thạc sĩ, mức học bổng từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng/tháng. Đối với nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ, mức học bổng cao nhất lên tới 8,4 triệu đồng/tháng đối với chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn và các ngành khoa học cơ bản. Với các chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, học bổng là 7,4 triệu đồng/tháng.

Theo nghị định, sinh viên được hưởng học bổng 10 tháng trong một năm học; học viên cao học và nghiên cứu sinh được hưởng học bổng 12 tháng trong một năm học. Tổng thời gian hưởng học bổng tối đa là 5 năm đối với sinh viên đại học, 2 năm đối với học viên cao học và 3 năm đối với nghiên cứu sinh.

Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện xét hưởng học bổng.

Đối với người học trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, một trong các điều kiện là có điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 22,5 trở lên, không gồm điểm ưu tiên và điểm cộng; đồng thời thuộc nhóm 30% thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất của ngành hoặc chương trình đào tạo. Trong quá trình học tập, người học phải đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập, số tín chỉ tích lũy theo quy định và không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên để tiếp tục được hưởng học bổng.

Kinh phí thực hiện chính sách học bổng được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Nhà nước đồng thời khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước tài trợ, cấp học bổng cho người học trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nghị định cũng quy định người học phải hoàn trả toàn bộ số tiền học bổng đã nhận trong trường hợp bị buộc thôi học, tự ý bỏ học hoặc sử dụng học bổng sai mục đích.