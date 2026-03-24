Theo đó, cử tri tỉnh Hưng Yên đề nghị Bộ GD-ĐT nghiên cứu, ban hành quy định pháp lý chặt chẽ, đồng bộ để triển khai việc hiệu trưởng xác nhận học bạ hoàn thành chương trình THCS thay vì cấp bằng tốt nghiệp nhằm giải tỏa băn khoăn về dấu ấn bằng cấp truyền thống.

Về vấn đề này, Bộ GD-ĐT cho hay, việc bãi bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS, thay bằng hình thức hiệu trưởng xác nhận hoàn thành chương trình THCS đã được quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Việc này phù hợp với tính chất phổ cập của giáo dục THCS, nhằm giảm thủ tục hành chính và bảo đảm quyền học tập liên thông của người học.

Tiếp thu ý kiến của cử tri về những băn khoăn liên quan đến giá trị pháp lý và dấu ấn bằng cấp truyền thống, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành luật theo hướng quy định cụ thể, chặt chẽ và đồng bộ về thẩm quyền xác nhận, hình thức xác nhận, quản lý, lưu trữ, sử dụng hồ sơ học tập của học sinh hoàn thành chương trình THCS, bảo đảm giá trị pháp lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Việc bãi bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS, thay bằng hình thức hiệu trưởng xác nhận hoàn thành chương trình THCS.

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền để nhân dân, phụ huynh và học sinh hiểu rõ chủ trương, ý nghĩa, giá trị pháp lý của việc xác nhận hoàn thành chương trình THCS. Bộ cũng phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Chủ tịch UBND cấp xã được quyền tiếp nhận, điều động, biệt phái viên chức, bao gồm nhà giáo

Cử tri cũng đề nghị tiếp tục phân quyền cho chủ tịch UBND cấp xã được quyền tiếp nhận, điều động, biệt phái viên chức (bao gồm nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên) trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã.

Về nội dung này, Bộ GD-ĐT cho hay, Nghị quyết 248/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã có quy định về phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục.

Theo đó, cơ chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhân lực ngành giáo dục được quy định như sau:

Giám đốc Sở GD-ĐT có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trường trung học nghề công lập (sau đây gọi là cơ sở giáo dục công lập) trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thực hiện thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân viên trong cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý và đối với cơ sở giáo dục công lập liên quan đến phạm vi từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay đổi vị trí việc làm với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý.

Như vậy, pháp luật hiện hành vẫn quy định phân quyền cho chủ tịch UBND cấp xã được quyền tiếp nhận, điều động, biệt phái viên chức (bao gồm nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên) trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã. Do đó, Bộ GD-ĐT đề nghị địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.