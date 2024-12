Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, lãnh đạo UBND TP và đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh thuộc Bộ Công an, đại diện các ban Đảng thuộc Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo các Sở, ban, ngành TP… tham dự hội nghị.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự hội nghị. Ảnh: Trung Kiên

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, năm 2024, trên địa bàn TP, tình hình an ninh quốc gia tiếp tục được giữ vững, ổn định, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Công an TP đã bảo vệ tuyệt đối an toàn trên 2.000 lượt kỳ họp/cuộc họp, sự kiện chính trị - đối ngoại diễn ra trên địa bàn.

Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, kiềm chế, kéo giảm tội phạm 17,1%, tạo môi trường xã hội ổn định, an ninh, an toàn. Công an Hà Nội đã khám phá nhiều vụ án “nổi”, có tiếng vang được lãnh đạo các cấp ghi nhận biểu dương.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Kiên

Trên cơ sở những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2024, bước sang năm mới 2025, với mục tiêu giữ vững, ổn định tình hình chính trị và luôn giữ thế chủ động, không “đi sau tội phạm”, góp phần kiến tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Thủ đô và đất nước, Công an TP đã đề ra các nhóm nhiệm vụ đột phá làm “kim chỉ nam” cho các đơn vị triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân TP Hà Nội đạt được trong năm 2024.

Chỉ rõ các thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự của Công an TP Hà Nội trong thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, Công an TP cần thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo trong đảm bảo an ninh trật tự.

Trong mọi tình huống, Công an Thủ đô phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là động lực cho sự phát triển; công tác bảo đảm an ninh trật tự nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất, mở rộng không gian phát triển, phục vụ cao nhất cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, trong khuôn khổ pháp luật.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Kiên

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, do đó Bộ trưởng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô phải được đặt ra ở mức độ cao nhất, nghiêm ngặt nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Công an Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm, ý thức của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa tai nạn giao thông, phòng cháy chữa cháy; hạn chế thấp nhất những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Công an TP đã làm tốt, cần làm tốt hơn công tác an ninh, công tác nắm, đánh giá tình hình, đấu tranh với tội phạm, đối tượng chống phá trên không gian mạng, từng cán bộ chiến sĩ công an phải là một người chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nắm, đánh giá tình hình, quản lý đối tượng từ cơ sở, bảo vệ an ninh kinh tế phải đạt được các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đề ra.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Công an TP cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong cả nước thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trong thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đây là mệnh lệnh của Đảng, vì thế Công an Hà Nội phải thực hiện quyết liệt, tiên phong, đi đầu, trước nhất.