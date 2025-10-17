Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đồng thời Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương năm sau luôn cao hơn năm trước, đạt hàng trăm tỷ USD mỗi năm.

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác thương mại giữa 2 nước phát triển mạnh mẽ, ấn phẩm Kết nối kinh doanh Việt - Trung: Tinh hoa Việt Nam ra đời như một cây cầu nối mới, thiết thực, hiệu quả và mang tính chiến lược.

Ông Trần Chí Đạt - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông và ông Dương Duy Trường - Chủ tịch của IMEX NEWS tại lễ ra mắt sách.

Ấn phẩm là kết quả của quá trình tìm tòi, hợp tác tích cực giữa IMEX NEWS và Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (nay là Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông) với mong muốn truyền tải hình ảnh thương hiệu của mình bằng ngôn ngữ và phong cách phù hợp với thị trường Trung Quốc; Tiếp cận trực tiếp các nhà nhập khẩu, đại lý phân phối, hệ thống thương mại điện tử và người tiêu dùng Trung Quốc; Xây dựng niềm tin, uy tín lâu dài thông qua hình ảnh doanh nghiệp được xuất bản chính thức bởi NXB Khoa học - Công nghệ - Truyền thông.

Ấn phẩm giới thiệu 32 doanh nghiệp, sản phẩm và thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam, đó là các sản phẩm nông sản chế biến, thực phẩm tự nhiên, hàng tiêu dùng thân thiện với môi trường, thủ công mỹ nghệ mang đậm bản sắc Việt Nam.

Ấn phẩm được xuất bản song ngữ Việt - Trung giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, tạo điều kiện cho sự hiểu biết, giao lưu và hợp tác sâu rộng hơn giữa hai bên. Đây là một bước tiến quan trọng trong công tác truyền thông đối ngoại và xúc tiến thương mại song phương.

Ảnh: BTC