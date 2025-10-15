Saigon Books vừa giới thiệu đến độc giả Việt Nam cuốn Cẩm nang sinh tồn của 2 tác giả Joshua Piven và David Borgenicht. Tác phẩm trở thành hiện tượng xuất bản toàn cầu với hơn 10 triệu bản tiêu thụ, dịch ra hơn 26 ngôn ngữ và nhiều lần lọt vào bảng xếp hạng bestseller của New York Times, Publishers Weekly và Los Angeles Times.

Cuốn sách giải đáp câu hỏi: Nếu một ngày bị chôn vùi trong cát lún, đối diện hỏa hoạn, động đất hay dịch bệnh, bạn sẽ làm gì để sống sót? Thế giới luôn tiềm ẩn tình huống không ngờ tới và đôi khi chỉ một kiến thức nhỏ cũng quyết định giữa sống và chết.

Sách "Cẩm nang sinh tồn". Ảnh: Saigon Books.

Cẩm nang sinh tồn chứa đựng hướng dẫn thực tế, súc tích từ các chuyên gia huấn luyện sinh tồn hàng đầu thế giới. Nội dung được tham khảo trực tiếp từ các chuyên gia đa dạng lĩnh vực, từ quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, diễn viên đóng thế đến kỹ sư đường sắt. Mọi tình huống ngặt nghèo đều được phân tích dí dỏm kèm chỉ dẫn chi tiết: cách thoát khỏi ô tô đang chìm, cách sống sót khi bị bắt làm con tin, cách tự cứu mình nếu lên cơn đau tim, cho đến cách làm sạch nước.

Joshua Piven là nhà văn, nhà báo và biên kịch người Mỹ, nổi tiếng với lối viết dí dỏm, súc tích và khả năng biến tình huống nguy hiểm thành bài học thực tiễn dễ tiếp cận. David Borgenicht là tác giả, biên tập viên và người sáng lập Quirk Books - nhà xuất bản độc lập nổi tiếng tại Mỹ. Ông có nhiều năm kinh nghiệm biên tập các đầu sách hướng dẫn, kỹ năng và sách hài hước.

Bộ đôi tạo nên tác phẩm này từ năm 1999. Đến nay, loạt sách đã nhận nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có National Parenting Product Awards 2024 dành cho phiên bản thiếu nhi.