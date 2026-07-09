Chiều 9/7, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026.

Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu khai mạc lễ trao giải VITA Awards 2026

Đây là sự kiện thường niên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật trong công tác quản lý, xúc tiến, phát triển điểm đến, xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đổi mới sáng tạo của các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Đây cũng là dịp tôn vinh những mô hình phát triển hiệu quả, lan tỏa các giá trị tích cực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, xanh và bền vững.

Đại diện các cơ quan quản lý được vinh danh

Phát biểu khai mạc, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết VITA Awards 2026 là mùa giải đầu tiên do Hiệp hội tổ chức theo định hướng xây dựng một giải thưởng nghề nghiệp có uy tín, khách quan, minh bạch. Giải thưởng nhằm tôn vinh những địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, điểm đến, làng du lịch và mô hình phát triển tiêu biểu đã có đóng góp nổi bật cho du lịch Việt Nam trong năm qua.

Theo bà Lan, đây cũng là dịp tôn vinh những giá trị tốt đẹp, lan tỏa thương hiệu, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển du lịch có trách nhiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tại Lễ trao giải thưởng VITA Awards 2026, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã trao 106 giải thưởng thuộc 9 hạng mục cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp du lịch đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.

106 giải thưởng thuộc 9 hạng mục cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp du lịch đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước

Ở hạng mục "Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương tham mưu ban hành chính sách đột phá, sáng tạo hỗ trợ phát triển du lịch hàng đầu", ban tổ chức vinh danh Sở Du lịch TPHCM, Sở Du lịch Ninh Bình và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Tuyên Quang, Vĩnh Long, Lào Cai.

Với hạng mục "Làng du lịch tốt nhất năm 2025", các đơn vị được xướng tên gồm bản làng Thái Hải (Thái Nguyên), làng văn hóa du lịch cộng đồng Thôn Tha (Tuyên Quang) và làng du lịch Lâm Thượng (Lào Cai).

Ở hạng mục "Làng du lịch cộng đồng hàng đầu", giải thưởng thuộc về làng du lịch Nghĩa Đô (Lào Cai), Nặm Đăm (Tuyên Quang) và Yên Trung (Thanh Hóa).

Danh hiệu "Điểm đến du lịch hàng đầu năm 2025" được trao cho Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi và Khu du lịch Sun World Fansipan Legend.

Trong khi đó, hạng mục "Điểm đến mới nổi có sức hấp dẫn hàng đầu năm 2025" vinh danh Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn (Hải Phòng) và Điểm du lịch Cồn Én (An Giang).

Nhiều điểm đến ở Ninh Bình được vinh danh giải thưởng du lịch

Danh hiệu "Điểm đến du lịch xanh hàng đầu năm 2025" gọi tên Khu du lịch sinh thái Thung Nham, Khu du lịch sinh thái Vân Long (Ninh Bình). Trong khi đó, hạng mục "Điểm đến thiên nhiên kỳ vĩ thu hút khách hàng đầu" vinh danh Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn, Khu du lịch Langbiang và Vườn quốc gia Cúc Phương.

Đối với hạng mục "Điểm du lịch đi đầu trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống", các đơn vị được xướng tên bao gồm Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh và Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang.

Hạng mục "Điểm đến công trình văn hóa có kiến trúc tiêu biểu phục vụ khách du lịch hàng đầu" đã vinh danh Khu văn hóa Bái Đính và Khu du lịch Tam Chúc.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao giải đối với các hạng mục khác như: Điểm du lịch cộng đồng thu hút khách du lịch hàng đầu; Điểm du lịch sinh thái hàng đầu; Điểm tham quan trải nghiệm văn hóa - ẩm thực đặc sắc hàng đầu; Điểm tham quan di sản và văn hóa thu hút khách hàng đầu; Điểm tham quan hấp dẫn giới trẻ hàng đầu và Bãi biển được khách yêu thích hàng đầu; Sản phẩm du lịch mới, sáng tạo, độc đáo hàng đầu...