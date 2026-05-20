Nhóm cố vấn chuyên môn và bác sĩ đồng hành chuyên môn của Hội đồng

Trong thời đại số, người tiêu dùng tiếp cận thông tin chăm sóc sức khỏe chỉ bằng vài thao tác tìm kiếm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa “tiếp cận thông tin” và “hiểu đúng” vẫn là vấn đề đáng quan tâm.

Một nghiên cứu năm 2026 trên hơn 3.500 người Việt có trình độ đại học trở lên cho thấy, 85,5% có thể tìm kiếm thông tin sức khỏe trực tuyến nhưng 67,3% chưa đủ năng lực đánh giá và áp dụng chính xác vào thực tế.

Theo khảo sát Vietnam Digital Mom 2025, có tới 64% bà mẹ thường xuyên đọc blog, website nuôi con; 68% tin vào “review online” và 47% tham khảo các hội nhóm mạng xã hội. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng rất lớn của truyền thông số, nhưng cũng kéo theo nguy cơ lan truyền những trào lưu dinh dưỡng thiếu cơ sở khoa học.

Trong bối cảnh đó, Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM (NRI) kết nối với các chuyên gia, bác sĩ uy tín ra mắt Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng - diễn đàn khoa học độc lập hướng tới mục tiêu chuẩn hóa thông tin dinh dưỡng cho cộng đồng.

Sự kiện ra mắt Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng

Hội đồng quy tụ hơn 20 chuyên gia là các phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ giàu kinh nghiệm công tác tại nhiều bệnh viện và cơ sở y tế lớn trên cả nước như Nguyễn Lân Hiếu, Lê Thị Minh Hương, Lưu Thị Mỹ Thục, Phạm Công Luận, Trương Hữu Khanh, Đặng Thị Kim Huyên…

Điểm khác biệt của Hội đồng là hoạt động dựa trên nền tảng y học chứng cứ, sử dụng các dữ liệu khoa học và quy định từ Bộ Y tế để thẩm định những xu hướng dinh dưỡng đang được quan tâm trong cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở các hội thảo chuyên môn, Hội đồng còn hướng tới xây dựng diễn đàn khoa học chính thống, nơi các chuyên gia cùng trao đổi về những chủ đề dinh dưỡng “nóng”, từ đó lan tỏa kiến thức chuẩn hóa đến cộng đồng qua nhiều nền tảng truyền thông.

ThS.BS.CKII Phạm Công Luận - cố vấn chuyên môn của Hội đồng cho biết: “Điểm chung của các bác sĩ tham gia là mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng bên cạnh việc khám chữa bệnh tại cơ sở y tế đang công tác, chia sẻ trách nhiệm xã hội của những người làm y khoa. Do đó, chúng tôi sẽ đồng hành lâu dài, xây dựng Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng trở thành diễn đàn khoa học chính thống và khách quan vì lợi ích sức khỏe của người dân Việt Nam. Thông qua tiếng nói chuyên môn độc lập, cộng đồng sẽ tiếp cận được nguồn thông tin tham chiếu tin cậy để biết đâu là điều thực sự phù hợp và có căn cứ khoa học”.

Để đảm bảo tính khách quan và chính xác, Hội đồng vận hành theo cấu trúc hai tầng chuyên môn. Trong đó, nhóm cố vấn chuyên môn gồm các chuyên gia đầu ngành chịu trách nhiệm xây dựng, thẩm định nội dung dựa trên y học chứng cứ; nhóm bác sĩ đồng hành chuyên môn sẽ chuyển tải kiến thức thành nội dung gần gũi, dễ hiểu đến với cộng đồng.

Hội đồng cũng cam kết hoạt động theo nguyên tắc phi thương mại, không nhận quảng cáo và không bị chi phối bởi lợi ích của bất kỳ nhãn hàng nào. Mọi nội dung công bố đều dựa trên báo cáo khoa học, dữ liệu lâm sàng từ các tổ chức uy tín quốc tế và quy định của Bộ Y tế Việt Nam.

Ngay sau lễ ra mắt, Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng đã tổ chức hội thảo chuyên đề đầu tiên với chủ đề “Hiểu đúng - Khởi đầu chuẩn để thiết lập Lá chắn kép - Tiêu hóa & Miễn dịch ở trẻ nhỏ”.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung phân tích những hiểu lầm phổ biến của phụ huynh trong chăm sóc trẻ, đồng thời nhấn mạnh vai trò nền tảng của hệ tiêu hóa và miễn dịch trong những năm đầu đời. Nội dung chương trình hướng tới việc giúp cha mẹ xây dựng tư duy chăm sóc dài hạn thay vì tìm kiếm các giải pháp ngắn hạn hay mang tính “cấp tốc”.

BS.CKI Trần Thị Minh Nguyệt - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM chia sẻ: “Hội thảo về tiêu hóa và miễn dịch chỉ là bước khởi đầu trong hành trình xây dựng nền tảng kiến thức dinh dưỡng chuẩn xác cho cộng đồng. Thời gian tới, chuỗi hội thảo sẽ tiếp tục khai thác các chủ đề dinh dưỡng đang được quan tâm hoặc còn nhiều tranh luận, cùng với nỗ lực lan toả thông tin trên các phương tiện truyền thông chính thống, đa nền tảng, từng bước trở thành một điểm tựa thông tin đáng tin cậy. Đây sẽ là một hành trình lâu dài, cần sự đồng hành của giới chuyên môn, truyền thông và toàn xã hội để tạo nên những thay đổi bền vững”.

Để duy trì và mở rộng các hoạt động chuyên môn, chương trình có sự đồng hành của Nutifood với vai trò hỗ trợ nguồn lực triển khai. Sự đồng hành này góp phần đảm bảo tính liên tục của các hoạt động khoa học và giáo dục dinh dưỡng, đồng thời hướng tới mục tiêu chung là nâng cao nhận thức và sức khỏe cộng đồng.