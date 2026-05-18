Ăn trứng thường xuyên có đủ cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể hay không? Tôi nên ăn bao nhiêu quả mỗi tuần và cách chế biến nào tốt nhất cho sức khỏe? Chuyên gia dinh dưỡng có thể đưa ra những khuyến nghị cụ thể cho tôi không. Tôi xin cảm ơn! (Lê Hương - Hà Nội).

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng - Giám đốc Trung tâm tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) tư vấn:

Trứng là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng, giá thành hợp lý và dễ chế biến nhất trong bữa ăn hằng ngày. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn nên ăn trứng luộc hay trứng ốp la để tốt cho sức khỏe hơn.

Trứng có 2 thành phần, lòng trắng trứng chủ yếu chứa nước và protein (đạm), gần như không có chất béo hay cholesterol đáng kể. Đây là nguồn đạm chất lượng cao, phù hợp với người cần tăng protein nhưng muốn hạn chế chất béo. Còn lòng đỏ mới là phần chứa nhiều dưỡng chất quan trọng nhất như chất béo, vitamin A, D, E, K, vitamin nhóm B, selen, choline cùng các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin tốt cho mắt.

Một quả trứng gà luộc cỡ lớn thường cung cấp khoảng 70-80 kcal; 6g protein; 5g chất béo; 180-200mg cholesterol.

Vì vậy, trứng được xem là nguồn thực phẩm tốt với hầu hết mọi đối tượng từ người khỏe mạnh đến người lớn tuổi, người ăn uống kém, người bệnh sau phẫu thuật hoặc cần phục hồi sức khỏe.

Trứng còn có giá hợp lý, đây là ưu điểm lớn của trứng trong dinh dưỡng cộng đồng. Một thực phẩm bổ dưỡng, dễ mua, dễ nấu sẽ dễ đi vào bữa ăn hằng ngày hơn nhiều loại thực phẩm “lý tưởng” nhưng đắt đỏ hoặc khó sử dụng.

Ăn trứng luộc hay trứng ốp la tốt hơn?

Về bản chất, giá trị dinh dưỡng của quả trứng không thay đổi quá nhiều giữa các cách chế biến. Điều khác biệt nằm ở lượng dầu mỡ, gia vị và thực phẩm ăn kèm.

Trứng luộc: Đây là lựa chọn tốt nhất. Món này gần như giữ nguyên giá trị dinh dưỡng mà không làm tăng thêm dầu mỡ, muối hay đường. Đây là cách chế biến phù hợp nhất cho người cần kiểm soát cân nặng, mỡ máu, đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc bệnh tim mạch.

Trứng ốp la: Cách ăn này tốt hay không phụ thuộc vào cách làm. Nếu bạn dùng ít dầu và không ăn kèm quá nhiều xúc xích, thịt xông khói, pate hay bánh mì trắng, trứng ốp la vẫn là lựa chọn chấp nhận được.

Tuy nhiên, trứng lòng đào hoặc chưa chín kỹ có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người lớn tuổi và người suy giảm miễn dịch.

Trứng rán: Món ăn này khá phổ biến trong bữa cơm vì dễ ăn, ngon, phù hợp với nhiều người nhưng là món nên hạn chế. Khi rán với nhiều dầu, bơ hoặc mỡ động vật, năng lượng và chất béo bão hòa trong món ăn tăng đáng kể. Nếu ăn kèm xúc xích, lạp xưởng hay thịt xông khói, lượng muối và chất béo càng cao hơn. Nói cách khác, vấn đề không nằm hoàn toàn ở quả trứng mà ở cách chế biến và thực phẩm đi kèm.