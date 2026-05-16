Nếu bạn ngừng sử dụng cà phê và những đồ uống chứa caffeine khác, các chuyên gia khuyến nghị nên thực hiện từ từ để tránh đau đầu, mệt mỏi hoặc cáu gắt. Người dùng cũng có thể chuyển sang cà phê ít caffeine đồng thời chú ý đến các nguồn caffeine “ẩn” trong trà, nước ngọt, nước tăng lực, chocolate hay thực phẩm bổ sung trước khi tập luyện.

Ngoài ra, theo Eating Well, thay cốc cà phê buổi chiều bằng một buổi đi bộ ngắn hoặc uống nhiều nước hơn cũng có thể hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh hơn.

Có thể giúp giảm huyết áp tâm thu

Khi bạn đo huyết áp, kết quả thường gồm hai chỉ số: huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Trong đó, huyết áp tâm thu được xem là chỉ số dự báo nguy cơ bệnh tim đáng chú ý hơn ở người trên 50 tuổi.

Cà phê giúp bạn tỉnh táo nhưng cũng có một số tác dụng phụ. Ảnh: Ban Mai

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Amy Kimberlain, caffeine trông cà phê có thể làm tăng tạm thời huyết áp tâm thu bằng cách kích thích cơ thể giải phóng các hormone căng thẳng như adrenaline. Điều này khiến nhịp tim tăng và mạch máu co lại. Ngoài ra, caffeine còn ngăn hoạt động của adenosine - hợp chất giúp mạch máu thư giãn - làm huyết áp tăng lên.

Tác động này có thể kéo dài trong vài giờ và mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào lượng caffeine tiêu thụ, thời điểm sử dụng cũng như độ nhạy cảm của từng người.

Chuyên gia Kimberlain cho biết khi bạn giảm lượng caffeine, cơ thể sẽ giảm các đợt tăng huyết áp ngắn hạn lặp lại. Theo thời gian, điều này có thể giúp chỉ số huyết áp tâm thu ổn định và thấp hơn, đặc biệt ở người nhạy cảm với caffeine hoặc vốn bị tăng huyết áp.

Huyết áp ổn định hơn trong ngày

Sau khi bạn uống cà phê, huyết áp có thể tăng trong khoảng từ 30 đến 120 phút. Nếu một người sử dụng caffeine nhiều lần trong ngày, huyết áp cũng có thể tăng giảm liên tục theo từng thời điểm.

Chuyên gia Kimberlain cho rằng việc cắt giảm caffeine có thể giúp hạn chế những dao động này, từ đó giúp huyết áp ổn định hơn suốt cả ngày.

Bên cạnh đó, nhiều người thường rơi vào tình trạng tăng năng lượng nhờ caffeine rồi nhanh chóng mệt mỏi, dẫn đến việc tiếp tục uống thêm cà phê hoặc nước tăng lực. Việc giảm vòng lặp này có thể hỗ trợ duy trì năng lượng, nhịp tim và huyết áp ổn định hơn.

Có thể giảm nguy cơ tăng huyết áp lâu dài

Các chuyên gia cho biết nguy cơ tăng huyết áp không thể giảm chỉ nhờ một thay đổi duy nhất trong lối sống. Tuy nhiên, hạn chế caffeine có thể là một phần quan trọng, nhất là với những người tiêu thụ trên 400mg caffeine mỗi ngày, nhạy cảm với caffeine hoặc đang có bệnh nền.

Theo chuyên gia Kimberlain, việc thường xuyên nạp nhiều caffeine có thể khiến huyết áp tăng lặp đi lặp lại do hệ thần kinh bị kích thích và mạch máu co thắt tạm thời. Theo thời gian, những đợt tăng này có thể góp phần làm huyết áp tăng cao kéo dài.

“Giảm caffeine giúp giảm tần suất các đợt tăng huyết áp, từ đó hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định hơn và có thể làm giảm nguy cơ tăng huyết áp trong dài hạn”, cô nói.

Chuyên gia người Mỹ Michelle Cardel lưu ý những người bị tăng huyết áp nhưng kiểm soát chưa tốt nên tránh sử dụng lượng lớn caffeine trong thời gian ngắn. Một nghiên cứu cho thấy người bị tăng huyết áp nặng uống từ hai tách cà phê trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn.

Tuy nhiên, chuyên gia Cardel cũng cho biết phần lớn người bị tăng huyết áp nhưng đã kiểm soát ổn định có thể không cần phải bỏ hoàn toàn cà phê hằng ngày.