Trong kỷ nguyên số, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp, thiết bị này được định hình như “trợ thủ” cho phong cách sống linh hoạt đa nhiệm thường gặp ở người trẻ.

Thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giới trẻ Việt Nam đang sống trong một giai đoạn chuyển động mạnh mẽ, khi nhịp sống ngày càng năng động và chất lượng sống không ngừng được nâng cao. Họ quen với việc học hỏi nhanh, làm việc hiệu quả với những đổi thay liên tục và sử dụng công nghệ như một phần tự nhiên của đời sống. Việc học trực tuyến, làm việc từ xa, sáng tạo nội dung số hay đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc đã trở nên phổ biến.

Trong bối cảnh đó, thiết bị công nghệ không còn đơn thuần phục vụ một mục đích, mà cần đủ linh hoạt để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau trong cùng một ngày. Theo các chuyên gia công nghệ, xu hướng sử dụng thiết bị lai giữa máy tính bảng và máy tính cá nhân đang ngày càng rõ nét, đặc biệt với nhóm người dùng trẻ đề cao tính di động nhưng vẫn cần hiệu suất để xử lý công việc.

Thiết bị công nghệ ngày nay cần đủ linh hoạt để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của cuộc sống hiện đại

Huawei đồng hành cùng thế hệ trẻ năng động

Với định hướng phát triển công nghệ lấy người dùng làm trung tâm, Huawei đã và đang đồng hành cùng người trẻ Việt Nam trên hành trình làm chủ công nghệ và mở rộng giới hạn bản thân. Thay vì chỉ tập trung vào cấu hình hay thông số, các sản phẩm của Huawei hướng đến việc giải quyết những nhu cầu thực tế: học tập hiệu quả, làm việc linh hoạt và sáng tạo thuận tiện hơn.

Triết lý đó được thể hiện rõ qua việc Huawei liên tục mở rộng hệ sinh thái thiết bị cá nhân, mang đến những lựa chọn mới cho người dùng trẻ. Bước sang năm 2026, Huawei tiếp tục giới thiệu loạt sản phẩm sáng tạo, mà mở đầu là Huawei MatePad 12 X - sản phẩm đầu tiên thuộc dòng MatePad X chính thức ra mắt tại Việt Nam.

MatePad 12 X mở đầu loạt sản phẩm sáng tạo Huawei sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong năm 2026

Theo đại diện Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei Việt Nam, việc ra mắt MatePad 12 X không chỉ nhằm mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng người dùng trẻ trong việc nâng cao hiệu suất học tập, làm việc và sáng tạo thông qua công nghệ.

Hiệu suất như PC trong thiết kế mỏng nhẹ

MatePad 12 X là dòng máy tính bảng mỏng nhẹ nhất của Huawei, với trọng lượng chỉ 555 g và độ mỏng 5,9 mm, thuận tiện cho việc mang theo khi di chuyển. Khi kết hợp cùng bàn phím, chuột và bút cảm ứng, máy có thể đáp ứng nhiều kịch bản sử dụng khác nhau, từ làm việc, học tập đến giải trí và sáng tạo.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là màn hình PaperMatte 12 inch với nhiều cải tiến, như ứng dụng công nghệ khắc nano giúp giảm nhấp nháy đến 50% so với thế hệ tiền nhiệm. Nhờ đó, MatePad 12 X mang đến khả năng hiển thị rõ ràng, sắc nét nhưng vẫn dễ chịu cho mắt khi sử dụng trong thời gian dài, kể cả trong môi trường ánh sáng mạnh.

Đối với đối tượng dân công sở, Huawei MatePad 12 X mang lại trải nghiệm làm việc tiệm cận máy tính trong các tác vụ văn phòng nhờ những nâng cấp trong phiên bản WPS Office PC 3.0: từ xử lý bảng biểu với nhiều hàm và công thức phức tạp hơn, đến thiết kế bài thuyết trình sáng tạo với các chức năng tương tự máy tính…

Bên cạnh đó, ứng dụng Huawei Notes và GoPaint mở rộng khả năng ghi chú và sáng tạo nội dung. Khi kết hợp cùng bút cảm ứng Huawei M-Pencil Pro, người dùng có thể thao tác nhanh thông qua các cử chỉ như bóp thân bút để mở menu công cụ, bấm đuôi bút để mở nhanh ứng dụng ghi chú…

Huawei MatePad 12 X không chỉ là một sản phẩm công nghệ mới, mà còn phản ánh rõ xu hướng thiết bị lai giữa máy tính bảng và PC, phục vụ nhu cầu làm việc, học tập và sáng tạo ngày càng đa dạng của giới trẻ. Với những ai đề cao sự linh hoạt, tính di động và mong muốn một trải nghiệm đa nhiệm trong một thiết kế tinh gọn, Huawei MatePad 12 X là một lựa chọn đáng cân nhắc trong bức tranh thiết bị công nghệ cá nhân năm 2026.

Tìm hiểu thêm về Huawei MatePad 12 X tại: https://bit.ly/4juCmJq