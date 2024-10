Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm đã trao cho đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản bản in “Sổ tang điện tử: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng độc giả VietNamNet” - Tạp chí Cộng sản là nơi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có gần 30 năm làm việc.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm trao cho đồng chí Lê Hải Bình, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản bản in "Sổ tang điện tử: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng độc giả VietNamNet". Ảnh: Quang Hanh

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm, "Sổ tang điện tử: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng độc giả VietNamNet" ra đời từ ý tưởng của lãnh đạo Cục Báo chí, với mong muốn thông qua các báo điện tử để người dân cả nước chia sẻ những tâm tư, tình cảm về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong điều kiện không thể trực tiếp đến viếng cố Tổng Bí thư. Ý tưởng này được thực hiện trên báo điện tử VietNamNet từ ngày 23/7, thu hút hơn 40.000 lời chia sẻ và gần 1 triệu lượt truy cập. Sau đó, Báo VietNamNet và NXB Thông tin & Truyền thông đã tiến hành tổ chức lựa chọn, in ấn, xuất bản thành bản in. Hơn 34.000 lời chia buồn được chọn lọc và giới thiệu trong ấn phẩm “Sổ tang điện tử: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng độc giả VietNamNet” là những cảm xúc chân thành, thể hiện sự yêu quý người dân cả nước với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như một nén tâm nhang của bạn đọc VietNamNet gửi tới cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và gia đình và cũng chứa đựng tình cảm riêng của cán bộ, PV, BTV Báo VietNamNet và Nhà Xuất bản Thông tin & Truyền thông.

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình đánh giá cao ý tưởng triển khai Sổ tang điện tử trên báo VietNamNet trong dịp lễ tang cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc Báo VietNamNet và NXB Thông tin & Truyền thông phối hợp thực hiện in ấn sổ tang điện tử. Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh, “Sổ tang điện tử” và ấn phẩm in “Sổ tang điện tử: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng độc giả VietNamNet” không chỉ thể hiện tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân đối với cá nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhà lãnh đạo của Đảng, mà còn thể hiện niềm tin vào Đảng, vào sự lãnh đạo dẫn dắt của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Lê Hải Bình mong muốn, ấn phẩm Sổ tang điện tử sẽ được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, Đảng viên và người dân. Bản thân ông sẽ coi đây là hiện vật nhắc nhở mình phải rèn đức, sửa mình trong quá trình làm việc, noi theo tấm gương đạo đức cách mạng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cùng với việc trao tặng ấn phẩm Sổ tang điện tử cho Tạp chí Cộng sản, Bộ TT&TT cũng dự kiến sẽ tặng ấn phẩm này cho một số cơ quan, đơn vị để trưng bày, giới thiệu tình cảm mà nhân dân gửi đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như gia đình.

Ấn phẩm đặc biệt “Sổ tang điện tử: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng độc giả VietNamNet”. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ấn phẩm đặc biệt “Sổ tang điện tử: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng độc giả VietNamNet” có khổ 21x29,7, độ dày sách lên tới 18cm, gồm 2.783 trang in, trong đó có 16 trang in màu các bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc xúc động trong tang lễ quốc gia. Ấn phẩm được in với số lượng giới hạn, nhằm mục đích lưu giữ, trưng bày, đã chuyển tải những lời chia sẻ của độc giả VietNamNet. Bìa sách được in trên chất liệu vải, ép nhũ vàng; áo bìa được in trên giấy couche, cán mờ, bao toàn bộ quyển sách. Đây là ấn phẩm hiếm hoi có số trang lớn mà Nhà xuất bản Thông tin & Truyền thông từng thực hiện trong những năm gần đây.

Độc giả cũng có thể đọc lại hoặc tìm kiếm lời chia sẻ của chính mình trực tiếp trên VietNamNet, tại địa chỉ: https://vietnamnet.vn/so-tang-dien-tu-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-2304510.html.