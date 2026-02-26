Đây là sản phẩm mở đầu cho chiến lược phát triển hệ sinh thái tài chính chuyên biệt mà VPBank đang xây dựng dành riêng cho hộ kinh doanh.

Đẩy lùi rào cản trong vận hành

Đối với hàng triệu hộ kinh doanh tại Việt Nam, chi phí vận hành luôn là bài toán cần tính toán sát sao mỗi ngày. Từ chi phí vận chuyển, giao nhận, nhập hàng đến các khoản chi ăn uống, tiếp khách…, đây đều là những khoản chi thường xuyên và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng dòng tiền hoạt động. Trong bối cảnh giá cả biến động và cạnh tranh ngày càng lớn, việc tối ưu từng khoản chi nhỏ trở thành yếu tố quan trọng giúp hộ kinh doanh duy trì lợi nhuận. Chính vì vậy, bên cạnh sự thuận tiện trong thanh toán, nhiều hộ kinh doanh mong muốn một công cụ có thể mang lại giá trị tiết kiệm thực chất - đặc biệt trên những ngành hàng họ sử dụng nhiều nhất.

Hiểu rõ điều đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ra mắt thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank CommCredit Visa, được thiết kế riêng cho chủ hộ kinh doanh - những người luôn cần sự linh hoạt, đơn giản và tiết kiệm trong mọi giao dịch tài chính.

Thẻ ghi nợ VPBank CommCredit Visa được thiết kế dành riêng cho hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có thể dùng thẻ ghi nợ VPBank CommCredit Visa cho mọi giao dịch thanh toán như nhập hàng, mua vật tư, thanh toán dịch vụ, chi phí vận hành trực tiếp bằng số dư có trong tài khoản trên tất cả các nền tảng thanh toán như POS, thanh toán chạm hay online.

Không chỉ tiện lợi về quản lý tài chính, thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank CommCredit Visa còn mang đến nhiều giá trị gia tăng về chi phí như hoàn tiền lên tới 800.000 đồng/tháng khi chi tiêu bằng thẻ ghi nợ hay hoàn tới 2% tổng giá trị cho nhiều nhóm chi tiêu phổ biến của hộ kinh doanh gồm logistic, giao nhận, ăn uống… Mức hoàn tiền này được đánh giá là phù hợp với hộ kinh doanh như các cửa hàng tạp hóa, quán ăn, dịch vụ vận tải, bán lẻ thực thẩm…, vốn có tần suất chi tiêu cao và đều đặn.

Hiện VPBank đang triển khai chương trình miễn phí thẻ thường niên trong năm đầu tiên. Từ năm thứ 2, mức phí này sẽ tiếp tục được miễn nếu khách hàng thỏa mãn điều kiện chi tiêu. Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký mở thẻ ngay trên ứng dụng VPBank NEO hoặc tại quầy giao dịch. Đối với những khách hàng mới mở thẻ, ngân hàng mang đến chương trình hoàn tiền 300.000 VNĐ khi mở thẻ và chi tiêu từ 3.000.000 VNĐ trở lên (tối thiểu 03 giao dịch) trong vòng 30 ngày từ ngày thẻ được ghi nhận phát hành thành công.

Chiến lược đồng hành dài hạn cùng hộ kinh doanh

Đại diện VPBank cho biết, thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank CommCredit Visa được thiết kế chuyên biệt để đồng hành dài lâu cùng hộ kinh doanh. Việc sử dụng thẻ còn giúp các hộ kinh doanh tiếp cận tốt hơn các dịch vụ tài chính hiện đại, phù hợp xu hướng chuyển đổi số mà vẫn đảm bảo an toàn, bảo mật. Song, đây không đơn thuần là một công cụ thanh toán, mà là bước đi mở đầu trong định hướng xây dựng các giải pháp tài chính chuyên biệt dành cho hộ kinh doanh.

“Chúng tôi mong muốn mang tới một công cụ không chỉ giúp khách hàng thanh toán thuận tiện, quản lý thu chi minh bạch mà còn tối ưu chi phí nhờ ưu đãi hoàn tiền hấp dẫn. VPBank tin rằng sản phẩm này sẽ góp phần hỗ trợ các hộ kinh doanh vận hành hiệu quả hơn”.

VPBank sẽ xây dựng chiến lược đồng hành dài hạn cùng hộ kinh doanh trong thời gian tới

Trong thời gian tới, VPBank sẽ ra mắt một bộ công cụ hỗ trợ hộ kinh doanh cho phép chủ cửa hàng nhận thanh toán thẻ trực tiếp trên ngay chiếc điện thoại có NFC, không cần đầu tư máy POS hay thiết bị chuyên dụng.

Hướng đi này nhằm kết nối liền mạch giữa hoạt động nhận tiền, thanh toán, theo dõi giao dịch, giúp hộ kinh doanh vận hành đơn giản hơn mà không cần sử dụng nhiều công cụ rời rạc. Giải pháp này được thiết kế để tích hợp chặt chẽ với thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank CommCredit Visa, tạo nên một “combo” thu – chi đồng bộ, nơi dòng tiền được quản lý tập trung và giao dịch được xử lý thuận tiện ngay trong một hệ thống thống nhất.

Đồng thời, việc ra mắt thẻ VPBank CommCredit Visa hoàn toàn phù hợp với Thông tư 25/2025/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 17/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ 1/3/2026. Theo đó, tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh phải mở và sử dụng đúng tên đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thay vì chỉ đơn thuần là tuân thủ quy định, VPBank đã biến tài khoản kinh doanh thành một công cụ mang lại giá trị thực – từ hoàn tiền, tối ưu chi phí đến quản lý dòng tiền minh bạch và an toàn.

Sự ra mắt thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank CommCredit Visa đánh dấu bước tiến quan trọng của VPBank trong việc cá nhân hóa dịch vụ cho từng nhóm khách hàng, đặc biệt là nhóm hộ kinh doanh - lực lượng đóng vai trò lớn trong nền kinh tế. Giúp tối ưu thu chi, nâng hiệu quả vận hành và tạo nền tảng vững vàng cho mỗi quyết định kinh doanh, thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank CommCredit Visa chính là giải pháp để hộ kinh doanh “giữ nhịp tiền, sống nhịp kinh doanh” trong thời đại số.

(Nguồn: VPBank)