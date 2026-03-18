VGIC được kỳ vọng sẽ mở thêm một hướng tiếp cận mới trong đào tạo kỹ năng nghề số cho thanh niên, đặc biệt ở lĩnh vực sáng tạo nội dung gắn với game, livestream và thương mại số.

Ngày 18/3, Câu lạc bộ Vietnam Gaming Idol Club (VGIC) chính thức ra mắt trong khuôn khổ sự kiện Hall of Fame 2026, do Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) tổ chức.

Ông Đỗ Việt Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử Châu Á, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á, Chủ tịch Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) cho biết: “Vietnam Gaming Idol Club được thành lập nhằm xây dựng một cộng đồng sáng tạo nội dung gaming chuyên nghiệp, kỷ luật và phát triển bền vững”. Theo ông Đỗ Việt Hùng, câu lạc bộ hướng đến đào tạo thế hệ idol livestream, gaming streamer có chất lượng chuyên môn cao; đồng thời hình thành hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện từ kỹ năng sản xuất nội dung, quản lý hình ảnh đến định hướng nghề nghiệp trong môi trường số.

Trong bối cảnh livestream và nội dung số đang trở thành một ngành nghề mới của giới trẻ, việc xây dựng một mô hình cộng đồng có định hướng rõ ràng sẽ góp phần tạo ra môi trường phát triển lành mạnh, hạn chế các nội dung lệch chuẩn, đồng thời mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong nền kinh tế số.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Tú, Chủ nhiệm Vietnam Gaming Idol Club, Giám đốc DAKE TCN, mỗi năm CLB đặt mục tiêu phát triển thêm 500 thành viên mới, triển khai hơn 20 giải đấu quy mô vừa và nhỏ nhằm tạo môi trường thực hành và sàng lọc năng lực cho các thành viên.

“Câu lạc bộ sẽ chuẩn hóa quy trình đào tạo streamer theo hướng bài bản; nâng cao chất lượng nhân sự sáng tạo nội dung; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số và đơn vị truyền thông để mở rộng cơ hội phát triển cho thành viên”, bà Tú chia sẻ.

VGIC được kỳ vọng sẽ mở thêm một hướng tiếp cận mới trong đào tạo kỹ năng nghề số cho thanh niên, đặc biệt ở lĩnh vực sáng tạo nội dung gắn với game, livestream và thương mại số, từng bước góp phần thúc đẩy hệ sinh thái thể thao điện tử và livestream Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế số ngày càng mở rộng, mô hình này được xem là bước thử nghiệm quan trọng để kết nối cộng đồng gaming với các cơ hội nghề nghiệp mới, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh ngành thể thao điện tử Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Sự kiện diễn ra cùng thời điểm ngành thể thao điện tử Việt Nam ghi nhận thêm nhiều dấu mốc quan trọng. Tại chương trình năm nay, VIRESA đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các vận động viên đạt thành tích cao trong các giải đấu quốc tế, đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái thể thao điện tử quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra hoạt động trao giải Vietnam Esports Awards 2025, vinh danh các vận động viên, tổ chức và cá nhân có thành tích nổi bật.