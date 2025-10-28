Chiều nay 28/10, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung hợp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Y Vinh Tơr chủ trì cuộc họp, tham dự còn có lãnh đạo các vụ, đơn vị liên quan của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Tuấn Ninh

Giữ đúng mục tiêu, địa bàn, nâng hiệu quả đầu tư

Việc tích hợp 3 Chương trình MTQG: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành một Chương trình MTQG chung đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kết luận, tại Thông báo số 560/TB-VPCP ngày 17/10/2025.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG chung, hoàn thành hồ sơ, báo cáo Chính phủ trước ngày 1/11/2025 để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Y Vinh Tơr cho biết, Chương trình MTQG chung gồm 2 hợp phần và thống nhất tên gọi là Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hợp phần thứ nhất: Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì hợp phần thứ hai: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

“Văn bản số 560/TB-VPCP đã nêu rõ kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ là đối với hợp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khi tích hợp thì vẫn bảo đảm nguyên tắc giữ vững mục tiêu, địa bàn”, Thứ trưởng Y Vinh Tơr nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo là cơ quan chủ quản Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; tới đây tiếp tục là cơ quan chủ trì hợp phần thứ hai trong Chương trình MTQG chung giai đoạn 2026 - 2035.

“Để giữ vững mục tiêu, địa bàn của chương trình trong giai đoạn tới, phải rà soát kỹ lưỡng các nội dung đầu tư, bảo đảm tính khả thi trong thực hiện giai đoạn 2”, Thứ trưởng Y Vinh Tơr nêu rõ.

Rà soát kỹ các nội dung đầu tư của giai đoạn 1

Tại cuộc họp, đại diện các vụ, đơn vị đã giải trình, thảo luận làm rõ những vướng mắc trong thực hiện một số nội dung đầu tư trong giai đoạn 1. Trong đó, khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công ở một số dự án đã được phân tích kỹ.

Đơn cử với nội dung đầu tư các trường dự bị dân tộc, theo ông Nguyễn Văn Đức - Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng - thì trước đây, các trường này thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các dự án đầu tư, nâng cấp các trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.

“Khi bàn giao các trường dự bị dân tộc về cho Ủy ban Dân tộc, nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo, thì cũng đã hết hạn thực hiện dự án”, ông Đức nêu. Theo ông, hiện các dự án đã có giấy phép xây dựng nhưng thời gian thực hiện còn lại quá ngắn. Do đó, Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng đề xuất Bộ điều chỉnh chủ trương về vốn của các dự án, hoặc điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2026.

“Nếu điều chỉnh chủ trương nội bộ thì thuộc thẩm quyền của lãnh đạo Bộ. Còn nếu điều chỉnh vốn kéo dài sang năm 2026 thì thuộc thẩm quyền Quốc hội và Chính phủ”, ông Đức nói.

Vướng mắc trong thực hiện đầu tư cho Báo Dân tộc và Phát triển trước đây (từ tháng 6/2025 sáp nhập với Báo VietNamNet thành Báo VietNamNet) và Tạp chí Dân tộc (nay là Tạp chí nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo) cũng được đại diện 2 cơ quan báo chí thuộc Bộ làm rõ.

Theo bà Bùi Thị Hạ, Phó Tổng biên tập Báo VietNamNet, công tác truyền thông vô cùng quan trọng trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo. Giai đoạn 1 chủ trương đầu tư cho Báo Dân tộc và Phát triển đã có trong Quyết định số 1719/QĐ-TTg nhưng không thực hiện được.

Phó Tổng biên tập VietNamNet Bùi Thị Hạ đề nghị tiếp tục đầu tư cho cơ quan báo chí của Bộ về chuyển đổi số, trong đó có đầu tư cho Báo VietNamNet xây dựng, phát triển nền tảng truyền thông số về công tác dân tộc và tôn giáo; hình thành chuyên trang, ứng dụng đa ngữ để đồng bào dễ tiếp cận chính sách...

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các vụ, đơn vị, Thứ trưởng Y Vinh Tơr khẳng định, việc giải quyết những tồn tại trong giai đoạn 1 là đặc biệt quan trọng để tổ chức thực hiện các chính sách đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tốt hơn ở giai đoạn 2.

“Các vụ, đơn vị khẩn trương phối hợp với Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi rà soát lại các nội dung thuộc trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, từ đó để giải quyết những tồn tại, hạn chế; đề xuất các nội dung đầu tư trong giai đoạn tới, phải làm rõ các căn cứ của đề xuất và phải thật kỹ lưỡng trong quá trình xây dựng chính sách”, Thứ trưởng Y Vinh Tơr lưu ý.