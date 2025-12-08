UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao Công an tỉnh kiểm tra, rà soát quy trình vận hành xả lũ các hồ chứa trên địa bàn. Động thái này được đưa ra sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng, được xem là lịch sử, diễn ra từ ngày 17 đến 22/11.

Ngập nặng tại phường Tây Nha Trang, Khánh Hoà trong đợt lũ lịch sử. Ảnh: XN

Đợt mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông, suối vượt mức lũ lịch sử, gây ngập lụt diện rộng và cô lập nhiều khu vực. Tình hình càng nghiêm trọng hơn do hoạt động xả lũ từ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện như Đa Nhim, dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản, đời sống người dân, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng.

Trước diễn biến này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT và các đơn vị liên quan điều tra, rà soát, kiểm tra việc vận hành các hồ chứa trong thời điểm xảy ra ngập lụt.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tập trung kiểm tra các hồ chứa lớn như Sông Cải, Nước Ngọt, Suối Dầu, Am Chúa và Đa Nhim. Công an tỉnh cùng các đơn vị phải làm rõ việc xả lũ có tuân thủ quy định, phương án được phê duyệt và phù hợp với diễn biến thực tế, cũng như các chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các đơn vị cũng được giao xác định trách nhiệm tổ chức, cá nhân nếu phát hiện sai phạm trong quá trình vận hành gây ảnh hưởng đến vùng hạ du.

Kết quả điều tra, rà soát phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12 để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.