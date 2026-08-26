Theo lịch âm, Rằm tháng 7 năm Bính Ngọ 2026 rơi vào thứ Năm, ngày 27/8/2026 dương lịch. Đây là dịp gắn với lễ Vu Lan báo hiếu trong Phật giáo, đồng thời là ngày nhiều gia đình thực hiện các nghi lễ tưởng nhớ tổ tiên và cúng chúng sinh theo tín ngưỡng dân gian.

Tùy phong tục từng gia đình, lễ Rằm tháng 7 có thể được thực hiện trước ngày chính Rằm. Điều quan trọng là gia chủ giữ sự thành kính, chuẩn bị lễ vật phù hợp và thực hiện nghi thức trong điều kiện an toàn.

Rằm tháng 7 năm Bính Ngọ 2026 rơi vào thứ Năm, ngày 27/8/2026 dương lịch.

Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Sau khi hoàn tất lễ cúng, gia chủ có thể làm lễ tạ và hóa vàng. Khi hóa vàng, gia chủ nên thực hiện ở nơi thông thoáng, an toàn, chuẩn bị phương tiện phòng cháy và không đốt quá nhiều cùng lúc và đọc bài văn khấn.

Dưới đây là gợi ý bài văn khấn hóa vàng Rằm tháng 7 theo chuyên gia phong thuỷ Song Hà:

Mục - Liên Tôn - giả, đại từ bi,

Tào tác trung nguyên huyết bốn trì.

Thành cảnh mục liên lai chứng giám,

Vũ - Lâm sứ giả trưởng Minh Y.

Thiên chỉ thành khôi, ôi thành sắc.

Hỏa quang tam muội, biến tùy nghi,

Kính cấp chân linh... (đọc tên chân linh kèm địa điểm đang an nghỉ -nv) lai thụ dụng.

Vô danh ngoại quỷ, khước trừ chi. (Khấn 3 lần)

Thanh chỉ biến vi thanh Y

Xích chỉ biến vi Xích Y

Bạch chỉ biến vi Bạch Y

Hắc chỉ biến vi Hắc Y

Hồng chỉ biến vi Hồng Y

Đắc các sắc biến tùy nghi.

Án phạ nhật, Hoa không Minh.

Tài mã lai thành hình sa ha. (Khấn 3 lần)

(Tổng hợp)