Rắn gây mất điện, khiến 6.500 hộ dân bị chìm trong bóng tối. Ảnh: Whsv

Một con rắn vô tình bò vào trạm biến áp điện đã khiến 6.500 hộ dân tại bang Virginia (Mỹ) rơi vào cảnh mất điện giữa đêm. Sự cố kéo dài hơn 2 giờ trước khi nguồn điện được khôi phục hoàn toàn.

Sự việc xảy ra vào đêm ngày 1/7 tại khu vực thung lũng Shenandoah. Con rắn đã bò qua một thiết bị quan trọng bên trong trạm biến áp, làm kích hoạt hệ thống bảo vệ tự động và buộc trạm phải ngắt điện để đảm bảo an toàn cho toàn bộ lưới điện.

Ông Craig Carper, người phát ngôn của công ty điện Dominion Energy, cho biết sự cố ảnh hưởng đến khoảng 6.500 hộ dân.

"Rắn, sóc hay chim đều có thể vô tình xâm nhập vào các công trình điện. Chúng không biết mình đang tiếp xúc với điều gì và đôi khi điều đó gây rắc rối cho cả chúng lẫn hệ thống điện", ông Carper nói.

Theo công ty Dominion Energy, điện mất trong khoảng 2 giờ 15 phút trước khi được khôi phục. Hệ thống bảo vệ của trạm biến áp đã hoạt động đúng chức năng, giúp giới hạn thiệt hại ở mức tối thiểu và ngăn sự cố lan rộng sang các khu vực khác, theo People.

"Hệ thống an toàn đã phát huy hiệu quả, ngăn chặn những hư hỏng nghiêm trọng hơn đối với trạm biến áp cũng như lưới điện", ông Carper cho biết thêm.

Năm 2024, một con rắn từng bò vào khu vực điện áp cao tại trạm biến áp ở thành phố Newport News, khiến hơn 11.000 hộ dân mất điện trong thời gian ngắn trước khi các kỹ thuật viên khắc phục được sự cố.

Theo các chuyên gia, các công ty điện lực thường lắp đặt nhiều thiết bị bảo vệ nhằm ngăn động vật xâm nhập vào trạm biến áp. Tuy nhiên, việc loại bỏ hoàn toàn nguy cơ từ các loài động vật hoang dã là điều gần như không thể, bởi chúng vẫn có thể tìm cách len lỏi vào những khu vực có thiết bị điện.