Felicia Belcher và cha ruột của mình. Ảnh: Felicia Belcher/People

Suốt 24 năm cuộc đời, Felicia Belcher sống mà không biết cha ruột của mình là ai. Dù vẫn tiếp tục học tập, làm việc và xây dựng cuộc sống của riêng mình, mong muốn tìm ra sự thật của cô chưa bao giờ biến mất.

"Tôi đã rất sợ. Tôi dành nhiều năm tự hỏi liệu mình có bao giờ tìm được câu trả lời mà bản thân luôn tìm kiếm hay không", Belcher nói.

Belcher (hiện 27 tuổi) sống tại bang Florida (Mỹ), cho biết cô chủ yếu được bà ngoại nuôi dưỡng khi còn nhỏ. Đến khi học trung học cơ sở, cô mới biết người đàn ông từng được giới thiệu là cha ruột thực chất không phải như vậy. Kể từ đó, cô luôn trăn trở về danh tính người cha thật sự của mình.

Bước ngoặt đến vào Ngày của Mẹ năm 2023, khi Belcher đăng tải một bài viết trên Facebook chia sẻ về tuổi thơ, hành trình trưởng thành cũng như cảm giác vẫn còn một khoảng trống trong lòng.

Đến ngày 11/5/2023, cô quyết định mua bộ xét nghiệm ADN để bắt đầu hành trình tìm kiếm cha ruột.

Sau khi nhận được kết quả, cô đối chiếu thông tin phả hệ để xác định những người có khả năng là cha ruột của mình.

Quá trình này kéo dài nhiều tháng, đòi hỏi việc nghiên cứu cẩn thận, liên hệ với nhiều người thân trong gia đình và sàng lọc từng đầu mối trước khi họ xác định được người phù hợp nhất.

"Khi tin rằng đã tìm đúng người, chúng tôi sử dụng các hồ sơ công khai để tìm thông tin liên lạc của ông ấy để tôi có thể trực tiếp kết nối", Belcher kể.

Ngày 12/10/2023, cô lấy hết can đảm để gửi tin nhắn đầu tiên cho người đàn ông mà mình tin là cha ruột.

Dù hoàn toàn chưa từng quen biết, người đàn ông 43 tuổi sống tại bang Georgia đã đồng ý thực hiện xét nghiệm ADN chỉ 10 ngày sau đó.

Đến ngày 12/11/2023, kết quả xét nghiệm xác nhận ông chính là cha ruột của Belcher.

Thay vì choáng ngợp trước sự thật làm thay đổi cuộc đời, Belcher cho biết, điều cô cảm nhận rõ nhất là sự nhẹ nhõm.

"Đối với tôi, đó không chỉ là một sự trùng hợp. Tôi cảm thấy mọi chuyện đã diễn ra đúng vào thời điểm thích hợp", cô chia sẻ.

Sau đó, Belcher biết mình có thêm 6 anh chị em cùng cha khác mẹ. Cuối năm 2023, đúng dịp sinh nhật của Belcher, hai cha con lần đầu gặp nhau trực tiếp, theo People.

"Từ khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau, mọi thứ đều rất tự nhiên. Đó là một buổi tối tuyệt vời hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng và là sinh nhật mà tôi không bao giờ quên", cô nhớ lại.

Kể từ cuộc gặp đầu tiên, hai cha con vẫn duy trì liên lạc dù sinh sống ở hai bang khác nhau. Hiện tại, họ thường xuyên trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện gia đình và cùng tạo nên những kỷ niệm mới.

"Chúng tôi không thể lấy lại những năm tháng đã bỏ lỡ, nhưng đang trân trọng từng khoảng thời gian hiện có và tiếp tục xây dựng mối quan hệ của mình", Belcher nói.

Kể lại câu chuyện của mình, nhìn lại hành trình đã trải qua, Belcher cho rằng trải nghiệm của cô không chỉ là việc tìm thấy cha ruột mà còn là sự can đảm để đi tìm câu trả lời cho điều mình luôn trăn trở.

"Dù kết quả ra sao, biết được sự thật cũng có thể mang lại cảm giác bình yên. Mỗi người sẽ có một câu chuyện khác nhau, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết nếu không dám bước đi bước đầu tiên", cô chia sẻ.