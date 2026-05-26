Hai đêm “điêu đứng” vì mất điện

Anh Đào Minh (Đông Ngạc, Hà Nội) đã trải qua 2 đêm chật vật khi khu dân cư bất ngờ mất điện giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm.

Gia đình anh có người già và hai con nhỏ nên khi mất điện giữa đêm, cả nhà phải loay hoay tìm cách tránh nóng.

Anh Minh cho biết, tối 24/5, khu vực nơi anh sinh sống bắt đầu mất điện từ lúc 22h. Đến 23h30, điện được cấp trở lại nhưng chỉ khoảng 10 phút sau lại tiếp tục mất cho tới 1h sáng.

Một số khu vực ở Hà Nội mất điện ngày 25/5 khiến người dân nháo nhác

Thei anh Minh, vì không được thông báo trước lịch cắt điện nên gia đình anh và các hộ dân khác không kịp chuẩn bị phương án “tránh nóng”. Rơi vào cảnh bị động, họ loay hoay chống chọi với thời tiết oi bức.

“Nhà tôi phải lục tìm mãi mới thấy mấy chiếc quạt nan để quạt tạm. Tôi tìm trong kho được chiếc đèn tích điện chạy bằng năng lượng mặt trời mua từ mấy tháng trước, may vẫn còn hoạt động. Có chút ánh sáng, mọi người cũng đỡ bối rối hơn”, anh Minh kể.

Anh Minh cho biết, khu vực anh sinh sống có mật độ dân cư đông, nhiều gia đình có người già và trẻ nhỏ. Khi điện bất ngờ bị cắt giữa đêm, nhiều gia đình bế con ra trước cửa nhà đón chút gió trời, trong khi một số khác kéo nhau ra quán nước, quán bia đầu ngõ để hóng mát.

Nhiều gia đình không chịu được nóng đã đi thuê nhà nghỉ, khách sạn tại khu vực lân cận để trú tạm một đêm. Gia đình nào có người thân ở khu vực không mất điện thì sang ở nhờ, khung cảnh nháo nhác.

Hầm để xe của một khu chung cư tại Hà Nội khi mất điện

Đêm 25/5, tình trạng mất điện tái diễn. Người dân ở khu vực nơi anh Minh sinh sống tiếp tục chịu cảnh nóng nực từ 21h30 đến 2h sáng hôm sau. Anh Minh cho biết, trong khoảng thời gian đó, điện có lại 2 lần nhưng mỗi lần chỉ khoảng 10-15 phút.

Lo lắng tình trạng mất điện kéo dài giống như đêm đầu tiên, anh Minh đưa vợ con sang nhà bố mẹ vợ cách đó 1km để trú tạm. Mẹ của anh vì ngại phiền hà người thân nên cố ở lại nhà.

“Đêm nay tôi chưa biết thế nào, nếu tiếp tục mất điện tôi lại phải đưa vợ con đi ở nhờ”, anh Minh nói.

Tình trạng mất điện đột ngột khiến anh Minh bất an khi thời gian tới đây, thời tiết nắng nóng ở Hà Nội vẫn tiếp diễn.

“Nếu được thông báo về việc cắt điện, tôi và mọi người sẽ chủ động phương án tránh nóng.

Hai đêm vừa rồi, đêm nào tôi cũng thấp thỏm lo âu các con ngày mai có đi học được không khi đêm không ngủ nổi vì nóng”, anh Minh chia sẻ.

Lang thang hóng mát cả đêm vì nhà mất điện

Đỗ Tr. là sinh viên năm cuối đang ở trọ tại tầng 7 của căn nhà 8 tầng trên phố Triều Khúc (Hà Nội).

Khoảng 22h30 ngày 25/5 ngõ nhà Tr. mất điện. Cô chống chọi với cái nóng cùng niềm hy vọng điện sẽ sớm có lại.

Tuy nhiên, chờ gần 1 tiếng vẫn không có điện, thời tiết nóng bức đến rực người. Tr. “cắn răng” leo bộ từ tầng 7 xuống tầng 1 rồi sang nhà bạn ở cách đó vài km để ngủ nhờ.

Một gia đình ở Hà Nội phải sang nhà người thân ngủ nhờ vì mất điện

“Tôi nghe mọi người trong xóm kể lại, đêm qua mất điện khoảng 3-4 lần, cứ có điện được một lúc lại mất.

Trước cảnh mất điện, tôi chỉ muốn lao nhanh ra khỏi nhà tìm nơi ngủ nhờ. Mọi người ở lại thì chỉ còn cách mở cửa đón gió trời hoặc lên tầng thượng hóng mát. Ở trong phòng quá nóng, nhiều sinh viên ở trọ đổ ra ngõ tránh nóng”, Tr. kể.

Để đề phòng đêm nay tiếp tục mất điện, Tr. dự định bật điều hòa từ sớm cho mát phòng và mua thêm quạt tích điện.

Phương Linh (27 tuổi, sống ở phố Minh Khai, Hà Nội) cũng có một đêm không ngủ vì mất điện. Khu vực nơi Linh sống mất điện từ khuya ngày 25/5, sau đó có lại một lúc rồi đến 2h sáng hôm sau lại mất.

Linh và bạn cùng phòng đạp xe lên Hồ Gươm để hóng gió. Đôi bạn vừa hóng mát, vừa tìm quán cà phê tá túc. Khoảng 4h sáng, cả hai về nhà nghỉ ngơi thì “tiu nghỉu” khi thấy điện vẫn chưa có lại. Họ ra cửa hàng tiện lợi để sạc nhờ điện thoại rồi đi hóng gió tiếp đến 5h.

“Chúng tôi lang thang cả đêm vì nhà mất điện, vừa mệt, vừa nóng. Sáng nay, cả hai đều xin nghỉ làm vì quá mệt mỏi và vì xe điện chưa được sạc đủ”, Linh kể.

Ảnh: NVCC