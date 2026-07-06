Người đàn ông ở Kerala đi xe 6 tiếng đồng hồ để đưa lại thẻ ATM cho cô gái. Ảnh: Instagram

India sinh sống ở New York (Mỹ) thường xuyên chia sẻ những chuyến đi vòng quanh thế giới trên trang Instagram cá nhân Indiawitkin có hơn 27.000 người theo dõi.

Mới đây, cô đã chia sẻ trải nghiệm khi đi du lịch một mình đến Ấn Độ hồi tháng 6 và gặp được nam nhân viên giao hàng có hành động tử tế.

Theo chia sẻ, trong chuyến du lịch đến bang Kerala, cô vô tình để quên thẻ ATM tại một cây rút tiền ở một thị trấn ven biển. Mãi đến khi đặt chân đến thành phố Thiruvananthapuram - thủ phủ của bang Kerala, cô mới phát hiện không có thẻ trong túi.

Trước đó, cô từng ghé một văn phòng của công ty vận chuyển hàng hóa DHL tại thị trấn để giải quyết công việc và có lưu lại số điện thoại của một nhân viên tại đây.

Ngay khi biết mình làm mất thẻ, không thể nhờ được ai, cô lập tức nghĩ đến và liên lạc với người đàn ông này. Cô nhờ anh kiểm tra xem chiếc thẻ còn ở cây ATM hay không.

"Tôi đã cầu nguyện chỉ mong chiếc thẻ vẫn còn ở đó", cô kể lại.

May mắn cho cô khi chiếc thẻ được tìm thấy vẫn nằm trên cây ATM. Tuy nhiên, việc đưa chiếc thẻ đến tay chủ nhân lại không hề đơn giản.

Lúc đó, nữ du khách chỉ còn khoảng 36 giờ trước khi lên máy bay rời Ấn Độ. Hôm ấy lại rơi vào Chủ nhật nên các dịch vụ chuyển phát đều không hoạt động, khiến phương án gửi chuyển phát nhanh gần như không thể thực hiện.

Đến buổi tối, cô bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu ra ngoài. Chờ sẵn trước cửa là nhân viên DHL cùng 2 người bạn. Họ đã đi trên chiếc xe 3 bánh, lái xe suốt gần 6 giờ đồng hồ để mang chiếc thẻ trao tận tay cho cô, tờ MSN đưa tin ngày 5/7.

Cảm kích trước tấm lòng ấy, cô ngỏ ý gửi tiền để cảm ơn nhưng người đàn ông kiên quyết từ chối. Anh chỉ mỉm cười và nói hãy giữ số tiền đó cho chuyến du lịch, bởi biết cô đang khám phá Ấn Độ với ngân sách khá hạn hẹp.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được hàng loạt bình luận bày tỏ sự xúc động. Nhiều người cho rằng đây là minh chứng đẹp cho lòng tốt và sự hiếu khách của người dân Kerala.

Không ít cư dân mạng nhắc lại khẩu hiệu nổi tiếng của bang Kerala là "miền đất của Chúa", cho rằng những câu chuyện như vậy chính là lý do nơi đây được yêu mến trên bản đồ du lịch thế giới.

Một sự cố tưởng chừng có thể phá hỏng cả chuyến đi cuối cùng đã trở thành câu chuyện đẹp mà cô cho biết sẽ trân trọng suốt đời.